Palmeiras empata com o Noroeste pelo Campeonato Paulista com gol de joia de 19 anos

O Palmeiras foi a Bauru neste sábado e ficou no empate com o Noroeste pela segunda rodada do Campeonato Paulista. No Estádio Alfredo de Castilho, os gols saíram no segundo tempo. O time da casa se mostrou consistente e saiu à frente no marcador com Carlão, mas o garoto Thalys deixou tudo igual e fechou o placar em 1 a 1.

A atuação do Palmeiras foi compatível com um time misto em início de preparação física. Alguns desencontros na retaguarda somados à menor intensidade trouxeram complicações ao longo do jogo, mas são situações facilmente corrigíveis.

Raphael Veiga cumpriu bem seu papel, Facundo Torres fez uma grata estreia e os garotos da base, mais uma vez, reforçaram seu valor. A melhor notícia para os torcedores palmeirenses é que Abel se mostra disposto a dar oportunidades a alguns "esquecidos" de 2024 e pode montar um time completamente diferente do que se viu na temporada passada.

Na próxima rodada, o Palmeiras vai à Vila Belmiro para enfrentar o Santos. O clássico está agendado para quarta-feira, às 21h35. Já o Noroeste atua na quinta-feira, às 18h30, novamente em Bauru. O adversário da vez é o Botafogo de Ribeirão Preto.

Conforme anúncio feito na primeira rodada, Abel montou um time mesclado para o duelo em Bauru. Com a pré-temporada reduzida, a melhor alternativa é dosar as energias para preparar bem os atletas para um ano com muitas competições. Dos tradicionais titulares, o português levou a campo somente Gustavo Gómez, Aníbal Moreno e Raphael Veiga.

O Noroeste não se intimidou e começou a partida testando a defesa palmeirense. Aos poucos, os visitantes passaram a administrar a posse de bola e criar algumas chances, mas o jogo continuou favorável à equipe de Bauru, apesar das chances para os dois lados. Lomba e Felipe Alves tiveram de mostrar serviço.

O zero não saiu do placar no primeiro tempo, mas deixou evidências de que o Noroeste tem condições de brigar pela vaga na próxima fase. No Palmeiras, o sistema defensivo mostrou problemas, mais precisamente pela esquerda, mas os dois zagueiros tiveram bom destaque nas bolas áreas e, por pouco, não colocaram o time alviverde em vantagem.

As duas equipes voltaram para o segundo tempo sem alterações e com postura semelhante. Aos 6 minutos, o Noroeste armou boa jogada pelo lado esquerdo com Maykon, que cruzou na medida para Carlão. Ele teve tempo de dominar, girar e bater para colocar os donos da casa a frente no marcador.

Com o placar adverso, Abel decidiu mudar o time e colocou o meia Rômulo na vaga do lateral Giay, que ocupou diferentes posições em campo em Bauru. Quem também saiu foi o garoto Luighi, que deu lugar a Thalys. O atacante de 19 anos se mostrou oportunista. Após uma falha do Noroeste para afastar o perigo da grande área, a bola sobrou para o jovem, que emendou uma bela finalização para deixar tudo igual, aos 24. Foi o primeiro gol dele como profissional no Palmeiras.

FICHA TÉCNICA:

NOROESTE 1 x 1 PALMEIRAS

NOROESTE: Felipe Alves; Cicinho (Felipe Rodrigues), Filemon, Carlinhos, Maycon e Maykon (Diego Maia); Miraíma (Vitinho), Denner (Jonatas Paulista) e Thiago Lopes (Blade); Pedro Felipe e Carlão. Técnico: Paulo Comelli.

PALMEIRAS: Lomba; Mayke, Gómez, Benedetti e Caio Paulista (Vanderlan); Giay (Rômulo), Moreno (Atuesta) e Raphael Veiga; Luighi (Thalys), López (Allan) e Torres. Técnico: Abel Ferreira.

GOLS: Carlão, aos 6, Thalys aos 24 minutos do 2º tempo.

CARTÕES AMARELOS: Gómez.

ÁRBITRA: Edina Alves Batista.

PÚBLICO: 12.064 torcedores.

RENDA: R$ 1.600.093,00.

LOCAL: Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru.