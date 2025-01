Telefónica nomeia Marc Murtra como presidente executivo no lugar de Álvarez-Pallete

O conglomerado espanhol de telecomunicações Telefónica aprovou a nomeação de Marc Thomas Murtra Millar, como presidente executivo do conselho de administração em substituição a José María Álvarez-Pallete, que ocupava a presidência da empresa desde 2016.

A aprovação aconteceu em assembleia extraordinária convocada para este sábado, diante do desejo "de alguns acionistas importantes" do grupo de iniciar "uma nova etapa, informou a empresa. Murtra era até agora presidente do grupo espanhol de consultoria e tecnologia Indra, do qual o Estado é o principal acionista.

Murtra é engenheiro industrial pela Escola Técnica Superior d'Enginyers Industrials de Barcelona (ETSEIB), da Universitat Politècnica de Catalunya. Ele também possui mestrado em administração de empresas (MBA) pela Leonard School of Business da Universidade de Nova York, informou o comunicado da Telefónica.