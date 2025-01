Caixinha faz cobrança por camisa 10 no Santos e Guilherme entra no coro por Neymar

O técnico Pedro Caixinha voltou a cobrar reforços e já definiu uma posição como prioridade para a temporada: um camisa 10. A pauta Neymar foi novamente abordada no clube, o que levou os torcedores a invadirem as redes sociais do atleta para pedir o retorno do craque à Vila Belmiro. O próprio atacante Guilherme entrou no coro.

"Deixa o homem à vontade. Ele já sabe da nossa opinião aqui, o que pensamos e o quanto queremos", disse Guilherme, que vem sendo o principal destaque da equipe desde o título da Série B.

Caixinha, por sua vez, deixou o assunto Neymar para depois, mas reforçou a necessidade do time ter um camisa 10, especialmente após a saída do meia Giuliano. "Quando chegamos aqui no dia 26, a composição do elenco começou a ser feita, e todo esse trabalho está sendo feito de maneira espetacular. Sabemos o que queremos e precisamos. O que posso dizer é que, para esse 10 chegar, precisamos construir o bolo. Sabemos o que estamos fazendo", afirmou.

Neymar não foi inscrito no Campeonato Saudita por não apresentar condições ideais de jogo, segundo o técnico Jorge Jesus, e deve ser utilizado apenas na Liga dos Campeões da Ásia e no Mundial de Clubes, o que praticamente deixa o caminho livre para o atleta retornar ao Brasil, seja por empréstimo ou caso resolva rescindir seu vínculo com o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

"O presidente decidiu, faz parte de como o elenco está se organizando. A camisa 10 vai rodar conforme os jogos, haverá uma escala para saber quem vai usá-la, independentemente de iniciar ou não o jogo. Essa será a dinâmica. Quando o Brasileirão começar, esperamos ter o 10", declarou.

Na estreia do time no Paulistão, o volante Tomás Rincón usou a camisa 10. Na segunda partida, o número deve ser utilizado por outro atleta, ainda não definido. O Santos volta a campo neste domingo, às 20h30, diante da Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas.