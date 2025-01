FMI corta projeção para zona do euro em 2025 e 2026 sob o fardo do baixo dinamismo alemão

O Fundo Monetário Internacional (FMI) voltou a demonstrar mais pessimismo com a zona do euro, reverberando prognósticos menos animadores para o dinamismo das principais economias da região: Alemanha e França.

A projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro em 2025 foi cortada de 1,2% para 1% no relatório Perspectiva Econômica Mundial (WEO, na sigla em inglês), divulgado nesta sexta-feira, 17.

Espera-se que o aumento dos salários reais dê suporte ao consumo, enquanto o afrouxamento gradual da política monetária deve apoiar o investimento. Para o ano de 2026, o prognóstico passou de 1,5% para 1,4%.

Um forte impacto para o desempenho do bloco econômico deve vir da Alemanha. O relatório reduziu a projeção para o PIB alemão de 0,8% para apenas 0,3% em 2025. Para 2026, a maior economia da região deve crescer 1,1%, abaixo do 1,4% projetado anteriormente.

Em 2024, o FMI citou que o desempenho da Alemanha, estimado em -0,3%, ficou aquém do de outros países da área do euro, refletindo em grande medida a continuação da fraqueza na indústria transformadora e nas exportações de bens, apesar de o consumo ter aumentado em linha com o recuperação dos rendimentos reais.

O fundo também cortou os prognósticos para o ritmo econômico da França e da Itália em 2025 e 2026, mas se revelou mais otimista com a Espanha neste ano e a Itália em 2026.

Reino Unido

A economia do Reino Unido deve manter um ritmo econômico acima do observado na Alemanha.

O FMI projetou expansão de 1,6% em 2025, 0,1 ponto porcentual acima da estimativa contida no relatório de outubro, e de 1,5% em 2026, inalterado ante a estimativa anterior.