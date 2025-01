Governador de SC: 'Cidade mais alemã do Brasil' se destaca pela 'cor da pele das pessoas'

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), disse nesta quarta-feira, 15, que a cidade de Pomerode se destaca pela "cor da pele das pessoas". A declaração foi dada durante a abertura da 40ª Festa Pomerana, evento tradicional realizado no município, que celebra a cultura germânica na região do Vale do Itajaí.

"Pomerode se destaca pela beleza turística que tem, pelas casas enxaimel, pela cor da pela das pessoas, pela mistura, pelo o que representa para todos nós", afirmou. O discurso está disponível em áudio no site da Secretaria de Comunicação Social do governo de Santa Catarina.

"Então, aqui em Pomerode, todas as pessoas que vêm para cá voltam. É um sinal que gostou e é um sinal que faz diferença na vida das pessoas. Então, é por isso que comemorar, apoiar, ajudar uma festa como essa é uma obrigação do governo do Estado", disse Jorginho.

Procurada pelo Estadão, a assessoria de Jorginho Mello preferiu não se manifestar.

Pomerode é conhecida por ser a "cidade mais alemã do Brasil" devido ao grande número de descendentes do país que moram no município, que possui 34.289 habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O IBGE também calculou que 80,3% dos moradores são brancos.

A cidade tem forte influência de colonos alemães em sua história e preserva traços arquitetônicos como as casas enxaimel, um estilo típico da Alemanha que combina madeira, pedras e tijolos. A valorização desse patrimônio cultural é uma das principais bases do turismo local.

A cidade está localizada a cerca de 170 quilômetros de Florianópolis, capital do Estado, e é vizinha do município de Blumenau, outro importante centro cultural de colonização alemã.

PSOL envia denúncia ao MPF contra Jorginho

O PSOL de Santa Catarina enviou uma denúncia contra o governador ao Ministério Público Federal (MPF) pela "possível prática do crime de racismo" devido à declaração. "Ele disse que Pomerode, cidade de origem alemã, 'se destaca pela cor da pele das pessoas'", disse o advogado da legenda, Rodrigo Sartoti, no X (antigo Twitter).

O vereador de Florianópolis Leonel Camasão (PSOL) classificou a declaração do governador como "absurda" e cobrou rigor da Justiça. "O PSOL/SC e o nosso mandato encaminharam denúncia ao procurador-geral da República para que seja proposta ação penal contra o governador Jorginho Mello pela possível prática de racismo. Como se trata de crime comum, compete ao STJ processar e julgar o governador", disse.