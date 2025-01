Flamengo sofre empate do Madureira no fim em Campina Grande e continua sem vitória em 2025

Itinerante no nordeste, desta vez na cidade de Campina Grande, na Paraíba, o Flamengo segue sem vencer na temporada de 2025. Com o time alternativo - uma vez que os titulares estão em pré-temporada nos Estados Unidos - o time da capital carioca sofreu o empate do Madureira no fim e ficou no 1 a 1, nesta quinta-feira, no estádio Amigão, pela segunda rodada da Taça Guanabara.

Na estreia, o Flamengo foi superado pelo Boavista, por 2 a 1, em Sergipe. O time continua fazendo uma excursão na região nordeste do Brasil, onde tem mais dois jogos, em São Luís, capital do Maranhão, diante do Nova Iguaçu e do Bangu. A volta para o estado do Rio de Janeiro está prevista para a quinta rodada, contra o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, onde marcará a estreia do time principal com o técnico Filipe Luís.

Com o empate, o Flamengo somou seu primeiro ponto e ocupa a nona colocação. Thiaguinho marcou o gol do time da Gávea. Já o Madureira manteve sua invencibilidade. Na estreia venceu o Volta Redonda por 2 a 0, em casa, e chegou a quatro pontos, aparecendo na vice-liderança. Marcelo, de pênalti, marcou o gol do empate.

O duelo começou frio, com as duas equipes com dificuldades para criar jogadas ofensivas. As transições lentas e a falta de criatividade deixava o jogo sem emoções. O Madureira arriscou de longe, sem perigo, enquanto o Flamengo teve sua primeira chegada aos 17 minutos, em chute de Carlinhos defendido sem sustos por Mota.

Com o passar do tempo, os visitantes passaram a se soltar mais. Thiaguinho teve a grande chance da partida, que livre de marcação desperdiçou. Após a parada técnica, o jogo ganhou velocidade, com os dois times arriscando mais, porém pecando nas finalizações. Os goleiros sequer foram obrigados a trabalhar.

Na volta do intervalo, o Flamengo voltou melhor e passou a pressionar o adversário. Lorran arriscou de fora da área e Mota fez a primeira grande defesa do jogo. O goleiro ainda defendeu uma cabeçada de Zé Wellinton. O Madureira buscou o contra-ataque, mas quase não passou da linha da intermediária.

Tomando conta da partida, o Flamengo saiu na frente. Após boa jogada de Rayan Lucas, a bola sobrou para Thiaguinho bater firme, no alto, e abrir o placar aos 20. Quando parecia tudo resolvido pelo lado do time rubro negro, aos 42 minutos, após revisão no VAR, o juiz marcou pênalti para o Madureira. Marcelo cobrou no meio para deixar tudo igual, aos 43 e frustrar a torcida flamenguista no Amigão.

FICHA TÉCNICA

MADUREIRA 1 X 1 FLAMENGO

MADUREIRA - Mota; Celsinho (Isaías), Arthur, Marcão e Evandro; Matheus Lira (Wallace), Wagninho, Marcelo e Renato Henrique (Flávio Souza); Minho e Jefferson Victor (Marquinho Carioca). Técnico: Daniel Neri.

FLAMENGO - Dyogo Alves; Daniel Sales, Pablo, Cleiton e Zé Wellinton; Fabiano (João Alves), Rayan Lucas, Thiaguinho (Schola), Lorran e Guilherme Gomes (Wallace Yan); Carlinhos (Felipe Teresa). Técnico: Cléber dos Santos.

GOLS - Thiaguinho, aos 20, e Marcelo, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Matheus Lira, Marcelo, Wallace, Minho, Mota e Evandro (Madureira); Fabiano (Flamengo).

ÁRBITRO - Tarcizo Pinheiro Caetano.

RENDA - R$ 292.980,00.

PÚBLICO - 3.614 torcedores.

LOCAL - Amigão, em Campina Grande (PB).