Casares rebate Leila sobre pré-temporada nos EUA e enfatiza tri-mundial: 'Grande repercussão'

Julio Casares não gostou do que falou Leila Pereira sobre clubes que fazem pré-temporada no exterior. O presidente do São Paulo se pronunciou após a mandatária do Palmeiras atribuir viagens de clubes como algo sem benefício e apenas para "passeio de dirigentes".

O São Paulo, assim como Flamengo, Cruzeiro, Atlético-MG e Fortaleza, fazem a pré-temporada nos Estados Unidos. O time cearense disputa a Orlando Cup. Já os demais foram convidados pela FC Series, a antiga Florida Cup.

"Nós não temos o hábito de falar de outra instituição, temos que focar no São Paulo Futebol Clube. Para nós economicamente, mercadologicamente e profissionalmente, em performance esportiva, tem sido muito positivo (a pré-temporada nos Estados Unidos). Claro que o São Paulo, assim como o Flamengo, que já foi campeão do mundo, o São Paulo três vezes, causa uma grande repercussão, e esses convites serão reiterados", disse Casares, enfatizando as conquistas mundiais do clube são-paulino e que faltam ao Palmeiras.

Casares enfatizou benefícios da pré-temporada nos Estados Unidos, na contramão do que havia dito Leila Pereira. "Nos sentimos honrados, é uma grande pré-temporada científica, economicamente viável, mercadologicamente de grande retorno", rebateu, antes de, novamente, citar os títulos mundiais: "E principalmente, quando o São Paulo chega em qualquer ponto do mundo, os três títulos mundiais fazem reverberar bastante entre toda a opinião pública".

Por fim, o presidente são-paulino destacou que a viagem é uma oportunidade para ativar a marca dos patrocinadores e do próprio São Paulo. "O São Paulo está nos Estados Unidos a convite, como foram convidados Cruzeiro, Flamengo e Atlético-MG. Para nós, motivo de muita honra, tem sido muito positivo economicamente para ativar a marca dos patrocinadores, a estrutura é espetacular, gramados naturais de primeiro mundo que parecem do MorumBis, a estrutura do hotel, de transporte, logística, a ativação da marca, ontem fomos na NBA e vamos fazer em outras entidades, tem sido muito positivo. E o conteúdo trabalhado também", concluiu.

O São Paulo joga contra o Cruzeiro pela FC Series na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília). Depois disso, parte do elenco já retorna para o Brasil. Quem ficar jogará, nos Estados Unidos, contra o Flamengo, no sábado, às 17h. Já o grupo que retorna se prepara para estrear no Paulistão, já na segunda rodada, contra o Botafogo-SP, no domingo, às 20h.