Lategan fatura 8ª etapa e amplia vantagem no Dakar; argentino ajuda rival e vence nas motos

O sul-africano Henk Lategan dominou a oitava etapa do Rali Dakar, nesta segunda-feira, na Arábia Saudita, venceu pela segunda vez nesta edição e ampliou sua vantagem na liderança da competição na categoria carros. Ele superou seu conterrâneo e companheiro de equipe Guy Botterill por 1min47 e abriu 5min41 de vantagem sobre Yazeed Al Rajhi na classificação geral, com um tempo agregado de 42h05min02.

Lategan completou o trecho cronometrado de 487 quilômetros, além dos 250 quilômetros que separam Al Duwadimi de Riad, em 4h49min54, mesmo com uma punição de 2min por excesso de velocidade. O francês Mathieu Serradori foi o terceiro colocado. Giniel de Villiers, por sua vez, precisou abandonar após sofrer um acidente que causou concussão no navegador Dirk von Zitzewitz.

O brasileiro Lucas Moraes, que havia vencido a etapa anterior e pulado para o 13º posto na classificação, terminou o dia em 24º lugar, perdendo mais 24 minutos e caindo para 17º no geral. Ele abriu a pista, mas encontrou dificuldades no trecho sem a trilha das motos, que seguiram por outro caminho no deserto.

Ao lado do português Gonçalo Guerreiro, o navegador Cadu Sachs é o brasileiro mais bem colocado, em 15º na classificação geral. Marcelo Gastaldi, que terminou em 14º nesta segunda, é o 25º colocado na classificação geral, uma posição acima da dupla Marcos Moraes e Maykel Justo.

Nesta terça-feira, os pilotos percorrerão 232 km entre Riad e Haradh, além de um trecho cronometrado de 357 quilômetros. A última etapa da competição acontece nesta sexta-feira.

AJUDA RECOMPENSADA

A oitava etapa da competição de motos foi marcada pela queda do chileno Pablo Quintanilla, após 133 km de percurso, que o obrigou a abandonar a prova devido a uma lesão no ombro. Luciano Benavides e Adrien Van Beveren, que pararam para ajudá-lo, foram recompensados pela restituição do tempo gasto auxiliando o chileno. Assim, o argentino e o francês ficaram, respectivamente, com os dois primeiros lugares na especial do dia, separados por 2min08.

Tosha Schareina, que liderava provisoriamente a etapa antes dos ajustes de tempo, não levou a vitória, mas conseguiu recuperar 3min30 em relação ao australiano Daniel Sanders, que manteve a liderança da classificação geral, com 11 minutos de vantagem sobre o espanhol e mais de 21min30 sobre Van Beveren.