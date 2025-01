Tata Werneck e Rafa Vitti comemoram 8 anos de união com declarações de amor bem humoradas

Tatá Werneck e Rafa Vitti completam oito anos de união nesta segunda-feira, 13. O casal usou as redes sociais para trocar declarações de amor e carinho, com muito humor, claro.

O ator publicou um vídeo em que a apresentadora aparece dormindo em um local que se parece com um restaurante, com a legenda "Há oito anos que ela dorme nos rolês, há oito anos que ela me conquistou com seu jeitinho único, estranho e irreverente".

"Deixa de ser babaca, Rafa. Sacanagem, cara", diz a apresentadora ao acordar e perceber que estava sendo filmada. "Me convida para jantar e dorme", responde o ator, dando risada. "Eu tô cansada, pô", completa a humorista.

Já ela lembrou que ele usava uma regata, quando se apaixonaram há oito anos e ressaltou diferenças entre um e outro. "Há oito anos eu me apaixonei por um homem de regata. Ele dorme com ar-condicionado e eu desligo. Ele cozinha e eu só como. Ele é corajoso e pula de pedras e eu rezo. Ele é lindo e eu fico mediana de make.", começou a comediante.

"Ele não é minha metade da laranja. Somos duas laranjas inteiras que se somam. Duas laranjas que tiveram o mais lindo moranguinho que pega todas essas diferenças, dá a mão pros dois e acorda dizendo que ama nossa família", completou fazendo uma referência a Clara, filha do casal.