Mosaic anuncia venda de unidade de mineração de fosfato em MG por US$ 125 milhões

A Mosaic Company anunciou nesta segunda-feira, 13, um acordo para a venda de uma unidade de mineração de fosfato no Brasil para a Fosfatados Centro. A companhia vai assumir a mina localizada em Patos de Minas, Minas Gerais, e as barragens de rejeitos da Mosaic por US$ 125 milhões em dinheiro ao longo de seis anos, segundo nota.

A transação está sujeita a aprovações regulatórias, incluindo a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

"A transação está alinhada com a estratégia da Mosaic de revisar e monetizar ativos não essenciais, além de redirecionar capital para áreas com altos retornos", disse em nota a vice-presidente de Operações da Mosaic, Karen Swager.

Já o proprietário da Fosfatados Centro, Rodolfo Galvani Júnior, afirmou em comunicado que o acordo representa um passo importante para a oferta de fosfato ao mercado brasileiro de fertilizantes, além de demonstrar o compromisso da empresa com o avanço do Plano Nacional de Fertilizantes. "Estamos confiantes de que vamos operar o complexo de Patos de Minas com grande eficiência após a conclusão do contrato", disse.