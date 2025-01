Juros futuros sobem em toda a curva com dólar e retornos dos Treasuries

As taxas de juros negociadas no mercado futuro operavam em alta em toda a curva na primeira hora de negociação desta segunda-feira, 13, em sintonia com o dólar e com os retornos dos Treasuries nos Estados Unidos. Por aqui, pesam ainda os temores quanto ao fiscal e a política monetária doméstica, com as preocupações agravadas pela inflação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) com o qualitativo pior que o esperado, além de uma nova rodada de pioras nas estimativas para o IPCA captadas pelo relatório Focus.

Nos EUA, o mercado ainda opera sob o efeito dos dados de emprego mais fortes que o esperado, o que reduz apostas em um afrouxamento monetário mais significativo naquele país.

Às 9h21, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2026 tinha taxa de 15,095%, ante 15,081% do ajuste de sexta-feira.

O DI para janeiro de 2027 projetava 15,470% contra 15,432% do ajuste anterior. E a taxa do DI para janeiro de 2029 era de 15,400%, de 15,356%.