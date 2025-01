BCE precisa encontrar 'meio termo' para flexibilização das taxas de juros, diz economista-chefe

O economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, afirmou que o BC europeu precisa encontrar um "meio termo" para que não sejam nem muito agressivos e nem muito cautelosos nas ações para a política monetária. Em entrevista ao jornal austríaco Der Standard, publicada nesta segunda-feira, 13, no site do BCE, ele disse que é preciso garantir que as taxas de juros sigam "um caminho intermediário".

"Se as taxas de juros caírem muito rápido, será difícil controlar a inflação dos serviços. Também não queremos que as taxas permaneçam muito altas por muito tempo, porque isso enfraqueceria o ímpeto da inflação", ponderou Lane.

Segundo ele, para que a inflação alcance a meta de 2% de forma sustentável, é necessário um declínio adicional na inflação de serviços.

"Uma inflação de 2% exige que a economia cresça e invista", defendeu Lane, ao explicar que não é preciso levar a zona do euro para uma recessão para atingir a meta de estabilidade de preços. "Se a economia não estiver crescendo rápido o suficiente, ficaremos aquém de nossa meta."