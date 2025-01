Bombeiros seguem tentando conter incêndios em Los Angeles antes que os ventos retornem

Os bombeiros se esforçaram neste domingo para fazer mais progressos contra os incêndios florestais que destruíram milhares de casas e mataram 16 pessoas na área de Los Angeles, enquanto os meteorologistas alertaram novamente sobre o clima perigoso com o retorno de ventos fortes esta semana. Pelo menos 16 pessoas estavam desaparecidas, e as autoridades disseram que esse número deve aumentar.

O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu alertas de bandeira vermelha para condições severas de incêndio até quarta-feira, com ventos de 80 km/h e rajadas nas montanhas atingindo 113 km/h. O dia mais perigoso será terça-feira, disse o meteorologista do serviço meteorológico Rich Thompson.

"Vocês terão ventos realmente fortes e rajados de Santa Ana, uma atmosfera muito seca e arbustos ainda muito secos, então ainda temos algumas condições climáticas de incêndio muito críticas por aí", disse Thompson em uma reunião comunitária no sábado à noite.

O chefe dos bombeiros do condado de Los Angeles, Anthony C. Marrone, disse que 70 caminhões-pipa adicionais chegaram para ajudar as equipes a afastar as chamas espalhadas por rajadas renovadas. "Estamos preparados para o próximo evento de vento", disse ele.

A feroz Santa Ana foi amplamente responsabilizada por transformar os incêndios florestais provocados na semana passada em infernos que arrasaram bairros inteiros ao redor da cidade onde não houve chuvas significativas em mais de oito meses.

Doze pessoas estavam desaparecidas na zona do incêndio Eaton e quatro estavam desaparecidas no incêndio Palisades, disse o xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna. Ele acrescentou que "dezenas" de outros relatos podem ter chegado neste domingo e os investigadores estavam apurando se alguns dos desaparecidos podem estar entre os mortos. Não há crianças entre os dados como desaparecidos, disse ele.

Enquanto isso, o número de mortos aumentou para 16 no fim de semana. Cinco das mortes foram atribuídas ao incêndio Palisades e 11 resultaram do incêndio Eaton, disse o escritório do legista do condado de Los Angeles em um comunicado na noite de sábado.

As autoridades disseram que esperavam que esse número aumentasse à medida que equipes com cães farejadores de cadáveres conduzissem buscas sistemáticas em bairros arrasados. As autoridades estabeleceram um centro onde as pessoas podem relatar os desaparecidos.

As autoridades também estavam construindo um banco de dados online para permitir que os moradores evacuados vissem se suas casas foram danificadas ou destruídas. Enquanto isso, a chefe dos bombeiros da cidade de Los Angeles, Kristin Crowley, pediu que as pessoas ficassem longe dos bairros queimados.

Cerca de 150.000 pessoas no Condado de Los Angeles permaneceram sob ordens de evacuação, com mais de 700 moradores se refugiando em nove abrigos, disse Luna.

Na manhã de domingo, o Cal Fire relatou que os incêndios de Palisades, Eaton, Kenneth e Hurst consumiram mais de 160 quilômetros quadrados, uma área maior que São Francisco. O incêndio de Palisades estava 11% contido e a contenção do incêndio de Eaton atingiu 27%. Esses dois incêndios foram responsáveis por quase 153 quilômetros quadrados. Fonte: Associated Press