Líder do Italiano, Napoli derrota o Verona e conquista 5ª vitória seguida

Ao vencer o Verona por 2 a 0 neste domingo, o Napoli conseguiu sua quinta vitória seguida e se garantiu no topo da tabela do Italiano com 47 pontos. O Verona é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 19 pontos.

O Napoli começou a construir sua 15ª vitória em 20 rodadas com um gol contra do goleiro Montipo logo aos 5 minutos de jogo. Após uma tentativa de longa distância de Di Lorenzo, a bola acertou a trava e depois bateu no goleiro do Verona e entrou.

Em vantagem no placar, o líder do Italiano controlou o jogo disputado em seu estádio, o Diego Armando Maradona, mas foi incapaz de acertar o gol adversário. Nenhuma das 5 finalizações foi no alvo.

Na segunda etapa, o Napoli melhorou a pontaria e chegou ao segundo gol logo aos 6 minutos, com Frank Anguissa. Após tabela com Lukaku, o meia camaronês acertou um lindo chute de fora da área que entrou no canto esquerdo de Montipo. O Verona até se aventurou no ataque na etapa final, mas não conseguiu furar a melhor defesa do Italiano, que chegou a terceira partida seguida sem sofrer gol.

Na próxima rodada, o Napoli vai a Bergamo enfrentar a Atalanta no sábado, enquanto o Verona recebe a Lazio, no domingo.

O Napoli havia entrado em campo pressionado pela vitória da Inter de Milão. Após a derrota na decisão da Supercopa Italiana para o Milan, a Inter derrotou o Venezia por 1 a 0. O time de Milão soma 43 pontos, mas tem dois jogos a menos.

O único gol do melhor ataque do Italiano contra um time na zona de rebaixamento saiu aos 16 minutos do primeiro tempo, com Darmian aproveitando rebote do goleiro Stankovic.

Nos outros jogos deste domingo do Italiano, o Genoa venceu o Parma por 1 a 0 e Bologna e Roma empataram em 2 a 2.