Graziella Moretto diz que foi 'cancelada' por colegas atores após questionar nudez feminina

A atriz Graziella Moretto, 52, mulher do ator Pedro Cardoso, falou sobre o cancelamento que sofreu do meio artístico após ela questionar a exposição da nudez feminina nas artes cênicas.

Isso teria ocorrido em meados de 2008, na época do lançamento de um filme de seu marido.

"Quando eu me posicionei, fui super cancelada e pela própria classe artística", disse ela durante entrevista ao podcast Embrulha sem Roteiro.

Ela também revelou que o fato de se opor a exposição do corpo resulta na perda de oportunidades.

"Eu pago um preço todo dia. A partir do momento em que você se opõe a esse tipo de representação do seu corpo no audiovisual, fica desempregada. Você não tem trabalho", disparou a artista que trabalhou em projetos como Os Normais e Da Cor do Pecado.

Ela ainda admitiu que já aceitou tirar a roupa para um personagem apenas para não perder o emprego. "Eu fiz, eu tentei resistir e achei que não tinha mais que fazer. Para uma atriz continua sendo uma faca no pescoço. Se você não faz, não tem trabalho", contou.