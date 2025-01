Djimon Hounsou, ator 2 vezes indicado ao Oscar, relata dificuldades finaceiras: 'Sou mal pago'

Duas vezes indicado ao Oscar, maior premiação do cinema mundial, o ator Djimon Hounsou discutiu sua experiência enquanto um homem negro em Hollywood ao aparecer em um episódio recente do African Voices: Changemakers, programa da emissora CNN. Nascido em Benin, na África Ocidental, o ator de 60 anos revelou que ainda é mal pago, mesmo estando há duas décadas na indústria.

O ator estrelou filmes como Um Lugar Silencioso (2020), Gladiador (2000) e Diamante de Sangue (2006), pelo qual concorreu ao Oscar de melhor ator coadjuvante em 2007.

Antes, disputou também a estatueta na mesma categoria por In America (2004), filme de Jim Sheridan.

"Ainda estou lutando para sobreviver", disse ele. "Estou no ramo de cinema há mais de duas décadas, com duas indicações ao Oscar e muitos filmes de sucesso. Ainda assim, ainda estou lutando financeiramente. Definitivamente, sou mal pago."

No programa, Hounsou também disse que acredita ter sido desprezado pelo Oscar por seu papel de destaque como Cinqué em Amistad (1997), de Steven Spielberg.

"Fui indicado ao Globo de Ouro, mas eles me ignoraram no Oscar porque pensaram que eu tinha acabado de chegar aqui", afirmou o ator. "Mesmo tendo feito isso com sucesso, eles simplesmente não achavam que eu era um ator a quem eles deveriam prestar qualquer respeito."

O ator disse acreditar que ainda há muito progresso a ser feito quando se trata de diversidade na indústria do entretenimento.

"Essa ideia conceitual de diversidade ainda tem um longo caminho a percorrer", disse ele. "O racismo sistêmico não vai mudar assim tão cedo."