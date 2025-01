Oposição venezuelana busca forças após Maduro assumir terceiro mandato

Os oposicionistas ao regime de Nicolas Maduro na Venezuela dizem estar com um misto de "ressaca emocional" e sentimento de abandono após a posse do chavista nesta sexta-feira, 10. Há uma percepção de que, mesmo com as evidências de que Maduro perdeu as últimas eleições, nada poderá pará-lo.

No entanto, muitos expressaram um otimismo cauteloso, encontrando algum conforto nos vídeos nas redes sociais divulgados por dois líderes da oposição - a popular ex-parlamentar María Corina Machado e Edmundo González, candidato que enfrentou Maduro no ano passado e, segundo observadores do pleito, venceu o socialista.

Na posse, Maduro comparou-se a um Davi bíblico lutando contra Golias. Acusou seus oponentes e seus apoiadores nos Estados Unidos de tentar transformar sua posse em uma "guerra mundial". Ele disse que o fracasso de seus inimigos em bloquear sua posse para um terceiro mandato de seis anos foi "uma grande vitória" para a paz e a soberania nacional da Venezuela.

O Conselho Eleitoral Nacional da Venezuela, formado por partidários do governo, declarou Maduro o vencedor da eleição de 28 de julho. Mas, diferentemente de disputas anteriores, as autoridades eleitorais não forneceram contagens detalhadas de votos para respaldar o resultado anunciado.

A oposição, no entanto, coletou folhas de contagem de 85% das máquinas de votação eletrônica e as publicou online. Os dados mostram que seu candidato, González, havia vencido com larga vantagem. Especialistas da ONU e o Carter Center, sediado nos EUA, ambos convidados pelo governo de Maduro para observar a eleição, disseram que as folhas de contagem publicadas pela oposição são legítimas.