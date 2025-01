Flamengo vence EC São Bernardo e avança na segunda colocação do Grupo 23 da Copa São Paulo

Cinco partidas fecharam a terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, neste sábado e todos os confrontos da segunda fase estão definidos. O maior destaque ficou para o Flamengo, que venceu o EC São Bernardo, em Mogi das Cruzes, pelo placar de 3 a 1, e garantiu classificação no Grupo 23.

Com todos os gols saindo apenas no segundo tempo, o Flamengo-RJ avançou em segundo da chave com seis pontos. Agora, com apenas garotos da categoria sub-17, o time carioca irá enfrentar o Red Bull Bragantino na segunda fase. Mais cedo, o surpreendente Zumbi-AL empatou com o Cruzeiro-PB, por 1 a 1, e se classificou em primeiro, com sete pontos.

No Grupo 20, Sport-PE e Referência empataram sem gols e avançaram com sete pontos cada. O time pernambucano terminou na liderança por ter melhor saldo de gols: 6 a 2. Na mesma chave, o São Bento acabou eliminado mesmo após a vitória por 4 a 0 em cima do Carajás-PA.

O Ituano bateu o Fortaleza-CE por 1 a 0 no Grupo 25 e terminou na liderança, à frente do próprio adversário. Assim, os outros 16 confrontos da segunda fase, que serão realizados na segunda-feira (13), foram definidos.

Confira todos os resultados do sábado:

Grupo 20

Cascavel-PR 2 x 2 Boavista-RJ

Referência-SP 0 x 0 Sport-PE

Grupo 21

Vitória da Conquista-BA 2 x 1 Porto Vitória-ES

Atlético Guaratinguetá 1 x 1 Grêmio-RS

Grupo 23

Cruzeiro-PB 1 x 1 Zumbi-AL

EC São Bernardo-SP 1 x 3 Flamengo-RJ

Grupo 25

Carajás-PA 0 x 4 São Bento-SP

Fortaleza-CE 0 x 1 Ituano-SP

Grupo 31

Portuguesa Santista-SP 1 x 1 Trindade-GO

Juventus 1 x 1 Ceará-CE

Confira os 32 confrontos da segunda fase:

Botafogo x IAPE-MA

Ponte Preta x Votuporanguense

Operário-PR x Mirassol

Criciúma x Santa Cruz

Guarani x CA Bandeirante-SP

Botafogo-SP x Atlético-MG

Ferroviária x Vitória

São José-RS x Santos

Água Santa x Linense

Fluminense x CRB

Cruzeiro x América-RJ

Portuguesa x Real Brasília

Desportivo Brasil-SP x Bahia

Capivariano x Coritiba

Audax-SP x Votoraty-SP

Novorizontino x Athletico-PR

Santo André x Vila Nova-GO

Falcon-SE x Corinthians

Flamengo-SP x Náutico

Ibrachina-SP x Barra-SC

São Paulo x América-RN

Juventude x XV de Jaú

Palmeiras x Referência-SP

Grêmio x Marcílio Dias-SC

Goiás x Vitória da Conquista

Zumbi-AL x União Suzano-SP

Red Bull Bragantino x Flamengo

Ituano x Sfera-SP

América-MG x Fortaleza

Juventus x Vasco

XV de Piracicaba x Ceará

Sport x Oeste-SP