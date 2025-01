Santos oficializa zagueiros Zé Ivaldo e Luisão e Tiquinho Soares realiza exames médicos na Vila

O Santos terá um setor defensivo diferente para 2025 e anunciou oficialmente neste sábado a contratação de dois zagueiros. O experiente Zé Ivaldo chega por empréstimo, do Cruzeiro, até o fim do ano, enquanto o jovem Luisão foi comprado do Novorizontino e assinou por quatro temporadas.

As mudanças se dão por causa da ida do jovem Jair para o Botafogo. O Santos aceitou negociá-lo com o campeão do Brasileirão pela boa proposta financeira e a chegada de Tiquinho Soares, que já realiza exames médicos na Vila Belmiro.

"O Santos Futebol Clube confirmou neste sábado a contratação do zagueiro Zé Ivaldo. O defensor de 27 anos assinou vínculo de empréstimo junto ao Cruzeiro com validade até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra ao final da temporada", informou o clube.

O experiente jogador, com passagem vitoriosa pelo Athletico-PR, agrada ao técnico Pedro Caixinha, com o qual conversou bastante nas atividades deste sábado. Ele tem tudo para ser titular absoluto ao lado de Gil.

Já Luisão deve ser opção, mas como tem somente 21 anos, tem tudo para crescer no clube e também se tornar uma boa oportunidade financeira no futuro. "O atleta foi adquirido de forma definitiva junto ao Novorizontino e assinou contrato válido até 31 de dezembro de 2028", divulgou o Santos.

Revelado no São Paulo, o defensor começou no time sub-20 do Novorizontino e teve sua primeira oportunidade como profissional em 2023. "Após ser destaque na Copinha de 2024, Luisão assumiu a titularidade da equipe principal e chamou a atenção do mercado brasileiro. Foram 41 jogos disputados, três gols marcados, além de chegar na semifinal do Paulistão e terminar a Série B em quinto", listou o Santos.

Além de Tiquinho Soares, que termina seus exames médicos neste domingo e já pode ser oficializado, o Santos tem tudo certo com Thaciano e o lateral Leo Godoy, que já treinam com o grupo.