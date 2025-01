Em ritmo de treino, Manchester City faz 8 a 0 em time da 4ª divisão na Copa da Inglaterra

Com 9 alterações em relação ao time que iniciou a partida contra West Ham na última rodada do Campeonato Inglês e em ritmo de treino, o Manchester City não teve dificuldades para golear o Salford, da quarta divisão, por 8 a 0 neste sábado, em seu estádio, pela terceira fase da Copa da Inglaterra.

Formado na base do City, o meia McAtee, de 22 anos, foi o destaque da partida com três gols. Doku, com dois gols e boas jogadas pelo lado direito, também teve uma atuação marcante.

Entre os remanescentes escalados por Pep Guardiola estava o atacante brasileiro Savinho, um dos destaques na vitória por 4 a 1 sobre o West Ham, com participação em três gols. O goleiro Ederson apareceu na meta do City. Foi o terceiro triunfo seguido do time comandado pelo técnico espanhol.

Antes desta sequência vitoriosa, o Manchester City chegou a amargar apenas uma vitória em 13 partidas e agora tenta dar sinais de reação. No Campeonato Inglês, o atual tetracampeão ocupa apenas a sexta posição com 34 pontos. O líder do torneio é o Liverpool, que soma 46.

Terceiro colocado na quarta divisão, o Salford é um time da área metropolitana de Manchester e tem entre seus acionistas jogadores históricos do Manchester United, como Gary Neville e Paul Scholes. O time acumulava seis vitórias seguidas sem sofrer gols. No banco de reservas, figurava um jogador de 15 anos, Marshall Heys.

Em boa fase, Savinho foi alvo de intensa marcação por parte do Salford. Em uma de suas primeiras participações, o brasileiro foi acionado pela direita, cortou para o centro de campo e deslocou quatro marcadores antes de tocar a bola. Em outro lance na linha de fundo, o brasileiro foi parar no fosso dos fotógrafos após trombar com defensor do Salford.

O primeiro gol não demorou a acontecer. Aos 8 minutos, o City roubou a bola no meio campo. Grealish acionou Doku pelo lado direito. O atacante holandês bateu cruzado. O atacante belga finalizou de pé direito. O goleiro Young ainda chegou a tocar na bola, mas o desvio foi insuficiente para evitar o gol. A bola bateu na trave e entrou.

Sem a marcação intensa presente no Campeonato Inglês, o Manchester City jogava de maneira fácil, criava jogadas com naturalidade e sem forçar muito. O segundo gol saiu aos 20 minutos, com o estreante Divin Mubama, após uma jogada pelo lado direito. Savinho fez uma boa infiltração para Matheus Nunes, que avançou à linha de fundo e cruzou para Mubama, no centro da área, completar para o gol aberto.

O Salford chegou a rondar o gol de Ederson, mas pecava nas finalizações. Foram 4 conclusões, mas apenas uma na direção correta, que parou na defesa sem dificuldades para o goleiro brasileiro. No final do primeiro tempo, O'Reilly fez 3 a 0 para o Manchester City ao finalizar cruzado sem chance para Young após cruzamento de Doku pela esquerda.

A segunda etapa começou com o time da casa ampliando a vantagem logo no início. Pressionado pela marcação alta do Manchester City, o zagueiro Tilt fez um recuo curto para o goleiro Young. Mubama interceptou e tocou para Grealish, que foi derrubado na área. Na cobrança do pênalti, Grealish deslocou Young, que saltou para o lado esquerdo, e marcou seu primeiro gol na temporada.

Já cansado, Salford não conseguia exercer a marcação do início do jogo, e pelo lado direito, o time de Guardiola achava espaço e aproveitou a boa atuação de Doku. Aos 17 minutos, após ser acionado por Matheus Nunes, o holandês fez o cruzamento rasteiro. McAtee se antecipou à marcação e fez 5 a 0.

Doku foi o responsável pela marcação e pela cobrança do pênalti que colocou 6 a 0 no placar. Sem marcação, ele avançou em velocidade pela direita e finalizou forte. O zagueiro Tilt colocou a mão na bola. Para marcar seu segundo gol no jogo, Doku cobrou na esquerda e o goleiro Young saltou para a direita.

McAtee marcou o sétimo gol do Manchester City e seu segundo ao interceptar um finalização de fora da área de Phil Foden. Livre diante do goleiro, só teve o trabalho de tocar para o gol. O meia de 22 anos conseguiu seu terceiro gol para fechar a goleada ao completar, na marca do pênalti, cruzamento de Grealish pela esquerda.

Aos 42 minutos, o Salford teve a chance de marcar, mas Ederson defendeu uma finalização cara a cara com John Taylor. Com o placar definido, Marshall Heys, de 15 anos, não jogou, mas Will Wright, um ano mais velho, entrou e atuou por 4 minutos.