Palmeiras vence jogo-treino com São Bernardo na preparação para estreia no Paulista

Em preparação para sua estreia no Campeonato Paulista contra a Portuguesa, na quarta-feira, às 21h35, no Allianz Parque, o Palmeiras venceu na manhã deste sábado um jogo-treino contra o São Bernardo por 4 a 1. O Palmeiras é o atual tricampeão do Paulista.

O elenco foi dividido em dois times e a partida foi disputada em quatro tempos de 30 minutos. O São Bernardo abriu o placar, mas o time de técnico Abel Ferreira buscou a virada, com gols de Gustavo Gómez, Raphael Veiga, Mauricio e Thalys.

"O jogo-treino ajuda a pegar ritmo. É o quarto dia de futebol depois da volta, normal sentir um pouco o cansaço", afirmou o volante Aníbal Moreno. "É assim mesmo, a pré-temporada é forte e vamos nos preparar ainda melhor. Teremos muitas competições, vamos brigar e buscar títulos, que é o que o Palmeiras demanda. Vamos dar o melhor de nós", completou.

Uma das peças chaves de Abel Ferreira, o volante argentino de 25 anos teve seu contrato com o Palmeiras ampliado até dezembro de 2029. "Estou muito feliz por ficar mais tempo aqui no Palmeiras. Desde o dia em que cheguei, me senti bem acolhido por todo mundo, é muito gratificante para mim", afirmou ele, que foi o jogador mais utilizado pelo técnico português em 2024, com 62 jogos, sendo 52 como titular.

"É seguir melhorando, sei que ainda tenho muito a dar pelo Palmeiras, pelos meus companheiros. Este ano será intenso, até mais do que o ano passado, vou dar meu melhor", disse o jogador, que chegou ao Palmeiras no início da temporada passada vindo do Racing.