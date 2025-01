Burger King dará sanduíche de graça para advogados, em nova campanha de marketing

A rede de fast food Burger King anunciou que dará o novo lanche BK Taste de graça para advogados, em uma campanha de marketing. A promoção será válida entre esta segunda-feira, 13, e a quarta-feira, 15.

Para participar, os advogados devem ir até o drive-thru de uma das lojas participantes e apresentar a carteirinha da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Será permitida apenas uma retirada por CPF e não será possível utilizar a carteirinha de outro advogado nem cópia da carteira.

A marca vem realizando ações do tipo no último ano, tendo oferecido itens do cardápio de forma gratuita para calvos, estudantes que fizeram o Enem, pessoas que votaram nas eleições e pessoas de até 1,55 m de altura.

O mote da campanha é "provar" que o lanche não é uma cópia, devido à semelhança do nome do hambúrguer com outros de concorrentes. Em vídeo publicado nas redes sociais, o Burger King afirma que o tal concorrente (que não tem o nome citado) teria copiado o Whooper, do próprio BK, existente desde 1957.