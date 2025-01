Tempestade de neve em Atlanta faz NBA adiar a partida dos Hawks contra os Rockets

Uma tempestade de neve e gelo fez a NBA adiar a partida entre o Atlanta Hawks e o Houston Rockets marcada para este sábado. A decisão foi tomada "para priorizar a segurança de jogadores, torcedores e funcionários devido ao clima severo e às perigosas condições na área de Atlanta", divulgou a liga.

Os Hawks ocupam a nona colocação na Conferência Leste, e os Rockets são os vice-líderes da Oeste. Uma nova data do jogo será anunciada.

Na noite de sexta-feira, várias residências e estabelecimentos comerciais foram afetados por cortes de energia em Atlanta após quedas de árvores nas linhas de transmissão. Mais de 110 mil clientes ficaram sem eletricidade.

No mesmo dia, quatro passageiros ficaram feridos depois que um avião da Delta com destino a Minneapolis abortou a decolagem. O porta-voz da empresa afirmou que o avião teve um problema no motor.

Embora o problema tenha ocorrido durante a tempestade de neve que causou cancelamentos e atrasos generalizados em Atlanta, que abriga o aeroporto mais movimentado do mundo, as autoridades não souberam dizer se o problema estava relacionado ao clima.

Os 201 passageiros e 7 tripulantes evacuaram o Boeing 757-300 usando escorregadores infláveis. Um passageiro ferido foi levado ao hospital, e outros três foram tratados no aeroporto devido a ferimentos leves.