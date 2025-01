Homem condenado por estupros é preso em SP após ser reconhecido por câmeras do Smart Sampa

Um homem condenado por estupros foi preso na manhã desta sexta-feira, 10, na Rua Florêncio de Abreu, no centro da capital paulista, após reconhecimento facial por câmeras do Programa Smart Sampa, da Prefeitura Municipal de São Paulo.

Fernando Bispo da Silva, de 52 anos, foi identificado quando andava de bicicleta na região da Rua 25 de Março. Em seguida, agentes da Guarda Civil Metropolitana realizaram a abordagem e o encaminharam ao 8º Distrito Policial, no Brás, onde ele permanece à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Civil, Silva é acusado de violentar pelo menos 17 mulheres em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Em 2006, ele foi condenado a 73 anos de prisão pelos estupros, e estava foragido desde outubro do ano passado.

Silva é um dos 398 foragidos da Justiça capturados com a ajuda do Smart Sampa, que contribuiu para a prisão de 1.532 criminosos em flagrante e a localização de 29 pessoas desaparecidas nos seis primeiros meses de funcionamento, segundo informações da Prefeitura de São Paulo.

Primeira prisão

Silva foi preso em 2006, em um ponto de ônibus onde costumava abordar suas vítimas. De acordo com as investigações, o criminoso agia sempre da mesma forma: encapuzado e armado com um facão, ele abordava as mulheres que desembarcavam do ônibus e as levava para um matagal próximo ao ponto.

"Na época da primeira prisão houve bastante repercussão. A maior parte das vítimas trabalhava no aeroporto internacional de Cumbica e morava em condomínios do Parque Cecap, próximos ao aeroporto. Elas desciam no ponto de ônibus onde foram atacadas", acrescentou a gestão municipal.