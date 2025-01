Marçal confirma que atletas do Botafogo pediram aumento nas premiações, mas nega ter sido 25%

O lateral-esquerdo Marçal criticou a nota publicada pela diretoria do Botafogo sobre o pagamento de premiações aos jogadores pela conquista da Copa Libertadores da América de 2024. O jogador negou que atletas que deixaram o clube, como ele, tenham pedido aumento de 25% nos valores, o que foi alegado pelo texto divulgado, mas confirmou que houve um mal-entendido sobre o valor de conversão do dólar, o que gerou a solicitação de pagamentos maiores.

"Essa nota que o Botafogo soltou me deixou chateado. Porque fala de jogadores que saíram do clube que estão articulando. Não é verdade. Minha mulher ficou preocupada, e eu só quero descansar. Os empresários vão ligar, mas esses três anos foram puxados. Eu era capitão, não eram só questões de campo. Estou preocupado em lidar com meu futuro. Estou acompanhando esse bafafá pela mídia. Pessoas que eu conheço, eu respondo e falo que é bafafá. Jornalistas eu vejo e digo que não vale a pena (responder)", disse ao Charla Podcast.

O elenco do Botafogo teria ameaçado não se reapresentar em 14 de janeiro, caso as pendências não fossem quitadas. A informação foi publicada inicialmente pelo GE. Na publicação, também era apontado que o clube tinha atrasos de 13º salário, férias, FGTS e outras questões trabalhistas.

O Botafogo, então, publicou uma nota em que afirmou que a Conmebol repassou valores de premiação para a CBF em 20 de dezembro. Já a entidade brasileira transferiu ao clube em 27 de dezembro, quase um mês depois da final da Libertadores, ocorrida em 30 de novembro. Neste dia, o departamento financeiro do Botafogo já estava em recesso de fim de ano.

O clube justifica que os pagamentos são feitos no prazo de 20 dias úteis após o recebimento do valor, o que continua dentro do previsto. Assim, tudo seria quitado até o dia 24 de janeiro. A nota ainda conta que a diretoria botafoguense negou o pedido de aumento de 25% na premiação, supostamente solicitado por atletas que deixaram o Botafogo.

"Eu entendo a nota do Botafogo, pagou tarde (a Conmebol), estava tudo fechado, todo mundo merece férias, e só vão pagar daqui a 20 dias. Não vou mentir, não tinha umas contas para o dia 10, mas se pagarem em 20 dias está ótimo. Eu só sei que tenho bônus a receber. E pedir 25% a mais é mentira. Nós conversamos seis meses atrás sobre premiação, e o grupo sempre muito unido... Se estamos negociando algo, você me oferece 10%, eu vou pedir 12%. É normal. A gente pediu 10% a mais e o clube falou 'não'", contou Marçal.

Ainda conforme o lateral, o Botafogo informou que a Conmebol paga US$ 23 milhões ao campeão e que parte disso iria para os jogadores. Segundo Marçal, a pedida era ainda de que a conversão levasse em conta o câmbio mínimo de R$ 5,10, mas que não fosse fixada neste valor.

"A gente foi para a base do dólar. O dólar estava R$ 5,10 naquela altura. Pedimos para que a premiação fosse paga no mínimo de R$ 5,10, isso era ainda na fase de grupos (da Libertadores). O Botafogo nos apresentou com o dólar a R$ 5,10, só que o dólar está R$ 6 e alguma coisinha e é uma diferença grande", disse o jogador.

Nesta sexta-feira, a moeda americana fechou em R$ 6,10. O valor é 19% maior que os R$ 5,10 indicados por Marçal. No dia 20 de dezembro, quando a CBF recebeu o dinheiro da Conmebol, a cotação era de R$ 6,50 (27% a mais que R$ 5,10), semelhante aos valores dos últimos dias de 2024. Já em 30 de dezembro, quando o Botafogo foi campeão, o dólar estava em R$ 6,36, 24% maior que R$ 5,10.