Atual campeão, Corinthians perde do Santo André e encara o Falcon no mata-mata da Copinha

Maior vencedor da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com 11 títulos e atual campeão, o Corinthians acabou derrotado pelo Santo André nesta sexta-feira, pela terceira rodada, por 2 a 0, mas mesmo assim avançou para a segunda fase.

O duelo foi disputado no estádio Ramalhão, em Santo André. Com isso, os donos da casa avançaram na primeira colocação do Grupo 27, invictos com nove pontos e agora irão enfrentar o Vila Nova na segunda fase. Já o Corinthians ficou em segundo com seis pontos e encarará o Falcon-SE na sequência do torneio.

Classificado por antecedência, o Corinthians descansou seus titulares a acabou pagando caro após um primeiro tempo sem gols. Na etapa final, o Santo André foi mais objetivo e anotou seus dois gols, com Gustavo Paulo, logo aos sete minutos, e com Rafael Reis aos 25.

Mais cedo, o Vasco avançou mesmo sem vencer na primeira fase. Nesta sexta, ficou no 1 a 1 com o Nacional, no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, e terminou na segunda colocação do Grupo 32 com três pontos. Na segunda fase, irá encarar Juventus ou Ceará, que se enfrentam neste sábado na luta pela classificação. O rival, por sua vez, está eliminado.

Na mesma chave, o XV de Piracicaba avançou na primeira colocação com sete pontos, ao vencer o Canaã-PA, por 2 a 1. O Internacional-RS, por sua vez, que já entrou em campo eliminado no Grupo 29, não saiu do zero com o Flamengo de Guarulhos.

CONFIRA TODOS OS JOGOS DESTA SEXTA-FEIRA:

8h45

América-SP 2 x 2 Barra-SC

11h

Flamengo-SP 0 x 0 Internacional-RS

12h45

XV de Piracicaba-SP 2 x 1 Canaã-PA

13h

Ponte Preta-SP 0 x 0 Iape-MA

Novorizontino-SP 3 x 0 Genus-RO

Inter de Minas-MG 1 x 1 Marcílio Dias-SC

União Carmolandense-TO 0 x 5 Red Bull Bragantino-SP

Piauí-PI 3 x 0 Estrela de Março-BA

Falcon-SE 0 x 0 Dourados-MS

Araguacema-TO 3 x 0 Monte Roraima-RR

14h45

Porto Velho-RO 4 x 2 Rio Branco-AC

15h

Nacional-SP 1 x 1 Vasco

15h15

Santa Fé-SP 0 x 2 Cuiabá

Votoraty-SP 2 x 0 ABC-RN

Taubaté 1 x 2 Goiás

União Suzano 2 x 1 Avaí

Sfera-SP 0 x 1 América-MG

Aster-SP 0 x 0 Vila Nova-GO

Ibrachina-SP 1 x 1 Náutico

16h45

Portuguesa 3 x 1 América-RJ

Sergipe-SE 3 x 0 Madureira-RJ

17h

Santo André 2 x 0 Corinthians