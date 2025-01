Corinthians nega ter aliciado atleta do Palmeiras após exclusão de órgão de clubes formadores

O Corinthians foi excluído, na quinta-feira, do Movimento dos Clubes Formadores (MCF), após ser acusado de avançar em negociações para contratar um atleta que pertence à base do Palmeiras, conforme noticiado inicialmente pela Rádio Itatiaia. Em nota oficial publicada nesta sexta, o clube se disse surpreendido com a decisão do grupo - que reúne gestores de clubes reconhecidos como formadores e fiscaliza a relação entre eles -, à qual considerou arbitrária.

"O Corinthians não reconhece os motivos alegados para essa exclusão e refuta categoricamente qualquer acusação de aliciamento de atleta", diz o texto. "O clube ressalta que segue rigorosamente o código de ética do MCF e respeita todos os seus integrantes. Em 2024, atletas provenientes de clubes membros do movimento foram contratados, sempre em conformidade com os procedimentos estabelecidos para garantir relações éticas e transparentes entre as agremiações."

O Movimento dos Clubes Formadores existe desde 2012 e promove reuniões frequentes entre gestores das categorias de base de clubes com certificado de Clube Formador junto à CBF e suas respectivas Federações. Para integrar o grupo, é preciso preencher requisitos como ter técnicos e preparadores físicos exclusivos, participação em competições oficiais, programa de treinamento, assistência educacional e assistência médica.

O órgão regula as relações entre as gestões de base, justamente para impedir situações de aliciamento. Como consequência da exclusão, o Corinthians pode ser impedido de participar de competições de base organizadas por clubes do Movimento e passa a ter menor proteção aos seus jogadores com idade abaixo de 14 anos, a partir da qual é permitido um jogador assinar um contrato de formação.

Antes disso, apenas vínculo federativo, o que permite a rescisão a qualquer

momento. É aí que entra o MCF, dentro do qual os clubes têm um acordo para coibir aliciamentos.