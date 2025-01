Leverkusen faz três gols em 19 minutos, vence o Borussia e esquenta briga no topo do Alemão

Com um início eletrizante e três gols marcados em 19 minutos, o Bayer Leverkusen esquentou a briga pela primeira colocação no Campeonato Alemão ao derrotar o Borussia Dortmund por 3 a 2 nesta sexta-feira, na casa do rival, em jogo válido pela 16ª rodada da competição.

O resultado levou a equipe do técnico Xabi Alonso aos 35 pontos, um a menos que o Bayern de Munique, que conta com uma partida a menos. Já o Borussia Dortmund perdeu a chance de tentar uma aproximação junto ao pelotão de frente. Com 25 pontos, a equipe permanece na sexta posição.

A partida no Signal Iduna Park começou movimentada e teve gol já no primeiro minuto de confronto. Nathan Tella aproveitou um erro defensivo do rival, arriscou um chute na entrada da área e colocou o Bayer Leverkusen em vantagem na partida.

O Borussia sentiu o golpe, não entendeu a dinâmica do rival, e pagou o preço pela desatenção sofrendo um 2 a 0 com menos de dez minutos. Piero Hincapie fez o domínio, arrancou em velocidade pela esquerda e executou um belo passe para Patrik Schick. Ele entrou na pequena área e completou para o fundo das redes.

O cenário desfavorável fez o time mandante ir para o tudo ou nada. E, num rebote que sobrou dentro da área, Jamie Gittens recolocou o Borussia Dortmund na partida. Ele acompanhou o lance até o final, chutou de pé esquerdo e diminuiu aos 12 minutos.

A ânsia de buscar o empate, porém, acabou sendo uma cilada para a equipe do técnico Nuri Sahin. Em uma jogada trabalhada desde o seu campo de defesa, o Bayer fez o seu terceiro gol no jogo. Jeremie Frimpong atuou como coadjuvante, fez o centro da direita e Patrick Schick estabeleceu 3 a 1 com apenas 19 minutos.

Diferente dos primeiros 45 minutos, a etapa complementar teve um ritmo mais cadenciado. Amparado pela vantagem, o Bayer Leverkusen recuou as suas linhas e ficou à espera do Borussia. De tanto insistir, os donos da casa acabaram chegando ao segundo gol em cobrança de pênalti. Guirassy bateu com categoria, deslocou o goleiro, e diminuiu aos 35 minutos.

O jogo ganhou um final dramático. O Borussia foi com tudo para tentar a pressão, mas a falta de organização complicou o time local. O Bayer soube garantiu o resultado e assegurou o triunfo de 3 a 2 fora de casa.