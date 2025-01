Influenciador é detido por desacato em Balneário Camboriú; veja como começou a confusão

O influenciador Tiago Toguro foi detido na quinta-feira, 9, por desacato a agentes de trânsito em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Além dele, outras duas pessoas também desrespeitaram autoridades durante uma autuação de trânsito. Toguro foi liberado após assinar o termo de comparecimento em juízo. A defesa dele não foi localizada.

No período da tarde, agentes de Trânsito foram acionados pela central 153 para atender a uma ocorrência envolvendo veículos estacionados em local irregular na Rua Miguel Matte com a Avenida Brasil.

No local, os agentes identificaram dois veículos estacionados em área proibida, sendo um deles um Fiat/Mobi, com a escrita 'Mansão Maromba', registrado na cidade de São Paulo. "O veículo não possuía placas de identificação. Ambos os veículos foram autuados, e o guincho foi acionado para proceder com a remoção", disse a prefeitura.

Durante a remoção de um dos carros, três homens desacataram os agentes e um deles entrou no Fiat/Mobi, tentando retirar o veículo à força.

"Em um ato de flagrante desrespeito e risco à integridade dos agentes, o veículo foi avançado contra um dos servidores públicos, chegando a colidir sobre o corpo do agente", acrescentou a gestão municipal.

Segundo relatos, o homem que estava fora do carro proferiu ofensas e questionou a autoridade dos agentes, afirmando que estes 'não tinham moral'. Ele ainda incitou o condutor a avançar sobre o agente.

Diante da situação de ameaça e desacato, foi acionado o apoio imediato da Guarda Municipal. Os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil.

Sobre o caso do influenciador conduzido à Central de Plantão Policial de Balneário Camboriú, a Polícia Civil de Santa Catarina disse ainda que o delegado responsável pela ocorrência, Alison Rocha, preservou os direitos constitucionais concedendo o direito de falar com seu advogado.

"Em ato contínuo, fora realizada a lavratura do Termo Circunstanciado em desfavor do conduzido por desacato aos agentes de trânsito e, após assinar o termo de comparecimento em juízo, o homem foi liberado", disse a polícia.

Procurada, a defesa de Toguro não foi localizada. O espaço permanece aberto para manifestação. Sobre as outras duas pessoas, não foram informadas as identidades delas.