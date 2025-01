Everton Cebolinha desfalca o Flamengo em pré-temporada nos Estados Unidos

O técnico Filipe Luís não vai poder contar com a sua força máxima no período de pré-temporada que o Flamengo vai fazer nos Estados Unidos. Entre os desfalques, a ausência que chama mais atenção é o atacante Éverton Cebolinha. O jogador se reapresentou, mas exames mostraram que o atleta ainda não está totalmente recuperado da lesão no tornozelo esquerdo.

Fora da relação, ele vai permanecer no Rio de Janeiro para terminar o tratamento no CT George Helal. O atacante rompeu o tendão de Aquiles em agosto do ano passado e precisou ser submetido à cirurgia. Nesta etapa de tratamento, o atacante vai ter a companhia de mais dois titulares: o artilheiro Pedro e o lateral-esquerdo Viña.

Com a volta prevista para maio, o camisa 9 rubro-negro vem em processo fisioterápico após passar por cirurgia no joelho ano passado. O uruguaio Viña, que fraturou a tíbia e também precisou reconstruir o ligamento cruzado anterior do joelho direito, aumenta a lista dos dispensados.

Filipe Luís vai levar para os Estados Unidos uma delegação com 24 atletas. Na lista, as novidades ficam por conta de quatro atletas da base: o goleiro Léo Nannetti, os zagueiros Carbone e João Victor e o volante Pablo Lúcio. O elenco viaja nesta madrugada para os Estados Unidos.

Com os principais nomes do plantel na pré-temporada, uma equipe alternativa vai ficar no Rio para a disputa das quatro primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Neste período, o Flamengo estreia contra o Boavista e depois pega uma sequência com Madureira, Nova Iguaçu e Bangu.