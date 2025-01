Reino Unido: porta-voz afirma que há capacidade de gás e eletricidade suficientes para inverno

Um porta-voz de Downing Street, no Reino Unido, afirmou que os britânicos possuem capacidade de gás e eletricidade suficientes para o inverno no Hemisfério Norte, de acordo com informações publicadas pelo The Guardian, nesta sexta-feira, 10. O comentário acontece após a Centrica, empresa de distribuição de gás natural e eletricidade e proprietária da British Gas, dizer que os estoques eram "preocupantemente baixos".

"Estamos confiantes de que teremos capacidade de gás e eletricidade suficientes para atender à demanda neste inverno, devido ao nosso sistema de energia diversificado e resiliente", afirmou o representante do governo, que ressaltou que os relatos de que o Reino Unido estava à beira de um apagão de energia "não eram verdadeiros".

Durante a manhã, a Centrica publicou um artigo em seu site, informando que o armazenamento de gás do Reino Unido está sob pressão, também de olho na luta contra o frio extremo e os altos preços do gás. "As atuais condições mais frias do que o normal no Reino Unido, combinadas com o fim do fornecimento de gasodutos russos pela Ucrânia em 31 de dezembro de 2024, significaram que os níveis de estoque de gás em todo o Reino Unido estão baixos", cita a nota.

De acordo com a companhia, ontem, os locais de estoques britânicos estavam 26% abaixo do que foi registrado no mesmo período no ano anterior. "Isso significa que o Reino Unido tem menos de uma semana de demanda de gás em estoque", explica.