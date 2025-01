AtlasIntel: Pequisa aponta que Lula enfrenta maior desaprovação de seu mandato

Uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 10, pela AtlasIntel, aponta que a desaprovação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) alcançou 49,8%, o maior índice registrado desde o início de seu mandato, em janeiro de 2023. O levantamento também revela que 47,8% dos entrevistados aprovam a gestão, enquanto 2,4% afirmaram não saber opinar.

Os dados da pesquisa mostram uma tendência de alta na desaprovação desde abril de 2024, quando o índice era de 43,4%. A avaliação reflete uma insatisfação crescente entre os brasileiros, especialmente considerando que o governo começou com uma desaprovação de 39%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 26 e 31 de dezembro de 2024, com 2.873 pessoas, e apresenta margem de erro de dois pontos percentuais.

Quando questionados sobre a gestão do governo, 44,6% dos entrevistados classificaram como "ruim" ou "péssima", enquanto 40,8% a consideraram "boa" ou "ótima". Outros 13,3% avaliaram a administração como "regular". Essa é a maior diferença já registrada entre as avaliações positiva e negativa do governo Lula.

Embora os números sejam desfavoráveis, Lula ainda lidera as intenções de voto para as eleições de 2026 em cenários testados contra adversários de direita, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Isso sugere que, apesar da avaliação negativa, o presidente mantém base eleitoral significativa.

A pesquisa também destaca que a avaliação positiva do governo caiu sete pontos percentuais desde o início do mandato, passando de 52% em janeiro de 2023 para 45% ao final de 2024. A queda na aprovação do governo foi acompanhada por um aumento de nove pontos percentuais na percepção negativa durante o mesmo período.

Os dados da pesquisa foram coletados por meio de formulários online aleatórios e têm intervalo de confiança de 95%. Esse método tem sido utilizado regularmente pelo AtlasIntel, que publica levantamentos mensais em parceria com a Bloomberg.

Comparações com outros levantamentos, como o do Datafolha, realizado em dezembro de 2024, mostram uma tendência similar. Nesse levantamento, o petista tem 35% de aprovação e 34% de reprovação. Com relação ao levantamento divulgado em outubro, Lula viu seu índice de desaprovação oscilar para cima. Na ocasião eram 32% os brasileiros avaliavam o governo como ruim ou péssimo. Já os que o viam como ótimo ou bom eram 36%. Os números sugerem que o desgaste do governo é uma constante nos últimos meses.