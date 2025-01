Incêndio atinge hospital das Clínicas dentro de campus da USP no interior de SP

Um incêndio atingiu a área externa do hospital o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, localizado no campus da USP, por volta das 7h50 desta sexta-feira, 10.

A brigada de incêndio do hospital foi acionada e o incêndio foi extinto pelos Bombeiros por volta das 10h. De acordo com o HC, causou apenas danos materiais. Não há vítimas nem atendimentos por queimadura e fumaça.

Segundo comunicado emitido pela superintendência do hospital, o fogo foi provocado por uma falha no circuito elétrico de baixa tensão da subestação 02, localizada em um pavilhão mecânico no subsolo do prédio, em local isolado em relação às áreas de internação e atendimentos ambulatoriais.

O primeiro e segundo andar foram evacuadas pela gestão do hospital de acordo com a avaliação dos bombeiros dos locais atingidos por fumaça, que poderiam oferecer riscos à saúde dos pacientes.

Ao Estadão o capitão do 9º Grupamento de Bombeiros, Fernando Roberto, afirmou que "não há mais risco algum" e que o público está retornando de acordo com a gestão do hospital.

Nove pacientes de áreas mais críticas, como os do centro cirúrgico e em recuperação anestésica no Centro de Terapia Intensiva (CTI) adulto, no primeiro andar, foram transferidos. A internação acontece do terceiro andar em diante.

Cinco pacientes foram pra unidade de emergência do HC no centro de Ribeirão, três para o Hospital Estadual de Serrana, que faz parte do complexo hospitalar do Hospital das Clínicas, e um foi transferido para o Hospital Santa Lydia, com a cooperação da Secretaria Municipal de Saúde.

Procedimentos eletivos marcados para hoje estão sendo reagendados. A enfermaria não foi afetada e está em funcionamento normal, segundo afirma o superintendente em exercício Hilton Ricz.

Atendimentos ambulatoriais estão "absolutamente mantidos" na tarde de sexta-feira e cirurgias de urgência estão ocorrendo em uma outra unidade dentro do hospital. Os agendamentos para segunda-feira também devem ocorrer normalmente.

"Não teve nenhum comprometimento dos pacientes que estão internados, exceto a necessidade de deslocar alguns daqui de dentro por segurança", afirma Ricz.

As áreas de administração, nutrição e informática foram afetadas por falta de energia elétrica e irão retomar as atividades à medida em que forem liberadas pelas equipes de Engenharia Elétrica e de Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho.

O superintendente afirma que a parte elétrica está quase 100% restabelecida e a previsão é que as atividades sejam totalmente restabelecidas até o fim da tarde de sexta.

Ricz afirma que a causa da falha no gerador que foi o foco de incêndio ainda não foi definida. "Nunca teve esse tipo de ocorrido aqui dentro, é uma coisa inédita na história do Hospital das Clínicas. Isso está sendo apurado e, assim que tiver informações, vamos divulgar e deixar tudo esclarecido", disse.