Grupo Habitação cai 0,56% em dezembro ante queda de 1,53% em novembro no IPCA

As famílias brasileiras gastaram 0,56% a menos com Habitação em dezembro, uma contribuição de -0,08 ponto porcentual para a taxa geral de 0,52% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em novembro, o grupo Habitação havia caído 1,53% e gerado contribuição negativa de 0,24 ponto porcentual para a taxa geral de 0,39%.

A energia elétrica residencial passou de uma queda de 6,27% em novembro para uma redução de 3,19% em dezembro, item de maior alívio sobre o IPCA do mês, -0,13 ponto porcentual.

O recuo foi devido à substituição da bandeira tarifária amarela em vigor em novembro pela bandeira verde a partir de dezembro, eliminando assim a cobrança extra nas contas de luz.

Além disso, houve redução em Rio Branco, devido a um reajuste nas tarifas de -4,50% a partir de 13 de dezembro.

A taxa de água e esgoto subiu 0,70%, influenciada pelo reajuste de 9,83% no Rio de Janeiro a partir de 1º de dezembro.

Já o subitem gás encanado caiu 0,01%, devido à redução de 0,51% nas tarifas no Rio de Janeiro a partir de 1º de novembro.