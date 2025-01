Graciele Lacerda desabafa sobre amamentação: -Exige uma abdicação

Graciele Lacerda usou as redes sociais na última quinta-feira, dia 9, para desabafar sobre maternidade e os desafios da amamentação. A influenciadora contou como tem sido sua experiência com a primeira filha.

Nos Stories de seu Instagram, Graciele disse:

- Amamentar não é uma coisa bonita. Quer dizer, é bonito porque você tem aquela conexão com o seu filho, de olhar para os olhinhos enquanto está alimentando. É incrível! Estou amando e pedindo muito a Deus para ter bastante leite. Morro de medo do meu leite secar e eu não conseguir continuar amamentando, mas é sofrido.

A nova mamãe ainda explicou que sua filha Clara, fruto de seu relacionamento com o cantor Zezé Di Camargo, ajudou nesse processo de mudar sua visão sobre os desafios da maternidade.

- Hoje eu entendo algumas mulheres que não gostaram, não queriam e pediram para tomar remédio para o leite secar. Amamentar exige uma abdicação, uma dedicação, você vive aquele momento e deixa de fazer muita coisa por você. É o tempo todo ali para o seu filho... tem que ter muita paciência, tem mãe que se desespera... tem que querer muito, mas é prazeroso demais, finalizou Graciele.

Clara nasceu no dia 25 de dezembro de 2024. Ela é a quarta filha de Zezé Di Camargo, que ainda é pai de Igor, Wanessa e Camilla, frutos do antigo casamento com Zilu Godoi.