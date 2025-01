Inmet emite alerta laranja para chuvas na capital e litoral de SP, além de outros Estados

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de perigo de chuva entre 50 e 100 mm por dia em áreas que incluem a capital e o litoral paulista. O aviso válido ao longo da manhã desta sexta-feira, 10, também afeta o litoral do Paraná e trechos da costa do Rio de Janeiro sinaliza para a possibilidade de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com áreas de risco. Nova atualização pode ser feita a qualquer momento.

Algumas das cidades litorâneas de SP afetadas são as seguintes: Bertioga, Caraguatatuba, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos, São Vicente e Ubatuba.

A cidade de Peruíbe, no litoral paulista, tem registrado vários pontos de inundação, depois de fortes chuvas que atingiram a cidade nos últimos dias.

De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, ao menos 1 mil pessoas foram afetadas e ao menos 442 estão desabrigadas.

Na quinta-feira, 9, a prefeitura decretou situação de emergência e, no mesmo dia, o Governo de São Paulo homologou o decreto. A Defesa Civil do Estado enviou uma especialista que está na prefeitura auxiliando os funcionários na região.

Alertas para outras regiões

Segundo o Inmet, também há alerta laranja para Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e trechos da Bahia, Espírito Santo e Vitória. Também para trechos da região Norte e Nordeste do País.

Em grande parte da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste também estão com aviso amarelo de chuvas intensas, segundo o instituto válida ao longo da manhã desta sexta-feira.

A situação pode ser atualizada a qualquer momento.

No Sul, há alerta de acumulado de chuva em cidades de Santa Catarina.

Entre as recomendações sobre as chuvas, os destaques são: evite enfrentar o mau tempo; observe alteração nas encostas; se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia; em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos; obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).