Brasileiro Gui Santos aproveita chance, se destaca e ajuda Warriors em vitória na NBA

Com grande atuação de Gui Santos, o Golden State Warriors superou o Detroit Pistons por 107 a 104, na noite desta quinta-feira, fora de casa. O ala-pivô brasileiro fez uma de suas melhores apresentações desde que chegou à NBA, sendo o principal reserva da equipe de São Francisco.

O jogador da seleção brasileira anotou 13 pontos, igualando sua melhor marca, já registrada também contra o Indiana Pacers e contra o Utah Jazz, em fevereiro e abril do ano passado, respectivamente. Ele registrou seu recorde de cinco rebotes e ajudou com duas assistências. Acertou ainda quatro de seis tentativas de três pontos.

Não por acaso foi o reserva que mais tempo permaneceu em quadra, com 25 minutos, em sua maior oportunidade de jogo na tradicional equipe da NBA. O bom desempenho do brasileiro se tornou decisiva diante da fraca apresentação de alguns dos principais jogadores do time, como Stephen Curry, autor de apenas 17 pontos (anotou ainda nove rebotes e seis assistências).

Buddy Hield acabou sendo o cestinha do time, que teve o desfalque de Andrew Wiggins, com 19 pontos. Cade Cunningham e Malik Beasley foram os principais jogadores dos Pistons e também os maiores pontuadores, com 32 e 21, respectivamente.

O 19º triunfo amenizou a pressão sobre os Warriors, que vinham de duas derrotas consecutivas em casa - soma 18 revezes. Estão em nono lugar na Conferência Oeste. Já a equipe de Detroit aparece em oitavo lugar no Leste, com o mesmo número de vitórias e derrotas: 19.

Dono da melhor campanha da temporada regular, o Cleveland Cavaliers superou o Toronto Raptors por 132 a 126, em casa. A 33ª vitória da equipe foi comandada por Darius Garland, que anotou nada menos que 40 pontos, sua melhor marca da temporada até agora. Jarrett Allen contribuiu com um "double-double" de 18 pontos e 15 rebotes.

Foi a 12ª consecutiva dos Cavaliers, que lideram com folga a Conferência Leste - sofreram apenas quatro derrotas. O time de Toronto, liderado por Scottie Barnes e seus 24 pontos, 10 rebotes e oito assistências, ocupa o penúltimo lugar da mesma tabela, com oito vitórias e 30 revezes.

JOGO ADIADO

Agendada inicialmente para a noite desta quinta, a partida entre Los Angeles Lakers e Charlotte Hornets foi adiada pela NBA em decorrência dos incêndios florestais na área metropolitana de Los Angeles. O jogo seria disputado justamente na Califórnia. A nova data será remarcada posteriormente.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Detroit Pistons 104 x 107 Golden State Warriors

Orlando Magic 89 x 104 Minnesota Timberwolves

Cleveland Cavaliers 132 x 126 Toronto Raptors

Memphis Grizzlies 115 x 119 Houston Rockets

Dallas Mavericks 117 x 111 Portland Trail Blazers

Phoenix Suns 123 x 115 Atlanta Hawks

Utah Jazz 92 x 97 Miami Heat

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Indiana Pacers x Golden State Warriors

Orlando Magic x Milwaukee Bucks

Philadelphia 76ers x New Orleans Pelicans

New York Knicks x Oklahoma City Thunder

Boston Celtics x Sacramento Kings

Chicago Bulls x Washington Wizards

Denver Nuggets x Brooklyn Nets