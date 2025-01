Quem são os participantes do BBB 25? Veja a lista

O Big Brother Brasil 25 anuncia nesta quinta-feira, 9, a lista dos primeiros nomes que farão parte do programa. Durante todo o dia, chamado de Big Day, a programação da TV Globo se dedica à apresentação dos participantes.

Neste ano, o anúncio ocorre de maneira inédita: os participantes se inscreveram em duplas. O programa segue sendo dividido entre os grupos pipoca e camarote, mas, desta vez, os brothers terão que lidar com os laços formados antes mesmo do programa, sejam amigos, irmãos, pais e filhos ou casais.

Veja a lista dos participantes do BBB 25:

GRUPO CAMAROTE

Vitória Strada, 28 anos

A atriz, natural de Porto Alegre (RS), começou a carreira aos 12 anos e, em 2014, foi vice-campeã do Miss Mundo Brasil. No ano seguinte, foi aprovada para Artes Cênicas na UFRGS e participou do seu primeiro filme, Real Beleza. Em 2017, fez sua estreia em novelas na obra Tempo de Amar, da TV Globo, no papel principal.

Mateus Pires, 26 anos

Mateus é arquiteto, tem 28 anos e é de São José dos Campos, em São Paulo, mas se mudou para o Rio de Janeiro aos 10 anos. Ele se considera uma pessoa leve e tranquila, mas que não perde uma festa. Solteiro, afirma amar estar rodeado de pessoas.

Diogo Almeida, 40 anos

O ator carioca, de 40 anos, foi protagonista da novela Amor Perfeito (2023), da TV Globo, fazendo par romântico com Camila Queiroz. O ator iniciou sua carreira aos 11 anos como modelo, formou-se em Artes Cênicas e, mais tarde, em Psicologia. A dupla de Diogo é sua mãe, que até chegou a iniciar uma inscrição com o marido, mas acabou entrando na casa ao lado do filho famoso.

Vilma, 68 anos

Mãe de Diogo, Vilma tem 68 anos, é natural de Aracaju, em Sergipe, mas mora no Rio de Janeiro. Estudante de nutrição, é uma fã declarada do reality show. Ela se considera uma mulher determinada e amiga dedicada, que adora dar gargalhadas com amigos e familiares.

Gracyanne Barbosa, 42 anos

A musa fitness separou-se do cantor Belo em 2024 e brincou com a sua dieta especial: "Eu como 40 ovos, não posso ir para a xepa". Ela diz que não tem papas na língua e espera poder mostrar um outro lado de sua personalidade ao público.

Giovanna Jacobina, 26 anos

Irmã de Gracyanne, Giovanna tem 26 anos, é médica veterinária e considera o cantor Belo como um pai. Ela se considera "um pouco careta", pois não fuma e não bebe, e diz que é ciumenta -- inclusive com a irmã.

GRUPO PIPOCA

Edilberto, 42 anos

O mineiro Edilberto, de 42 anos, entrou com a filha Raissa, de 19. Ambos trabalham como artistas circenses no negócio da família viajando por cidades do interior e, de 15 em 15 dias, estão em lugares diferentes. "Minha filha é minha versão feminina, e eu me acho muito competente para entrar e ganhar o programa. Imagina isso vezes dois".

Raissa, 19 anos

Raissa é uma artista circense de 19 anos nascida em Ubá, em Minas Gerais. Ao lado do pai, ela trabalha no negócio da família. A caravana viaja por cidades do interior e muda de lugar a cada 15 dias. Raissa se define como uma pessoa animada, mas admite que tem um lado um pouco chato.

Camilla, 34 anos

Camilla tem 34 anos e é uma trancista natural do Rio de Janeiro. Solteira, ela é mãe solo de dois meninos, de nove e três anos. Morando com a mãe e os filhos, trabalha para conseguir proporcionar o melhor para sua família.

Thamiris, 33 anos

Thamiris, 33 anos, entrou para o BBB 25 em dupla com a irmã trancista Camilla. A nutricionista diz que sua formação é motivo de orgulho para a mãe, que sempre trabalhou muito para custear a educação das filhas. Solteira, considera-se extrovertida e comunicativa, mas confessa ter uma personalidade forte e não gosta de levar desaforo para casa.

Vinícius, 28 anos

Vinícius tem 28 anos e é natural de Nazaré, na Bahia, atualmente mora em São Paulo. Trabalha como promotor de eventos, mas é formado em arquitetura e faz trabalhos como modelo e artista plástico.

Aline, 32 anos

A baiana Aline, de 32 anos, é policial militar e conheceu sua dupla Vinicius há sete anos, a caminho de um trabalho em Salvador. Desde então, nunca mais se afastaram. Nascida em Salvador, a sister se considera uma mulher forte, guerreira e que luta pelo que quer.

João Gabriel, 21 anos

João Gabriel tem 21 anos, é natural de Goiatuba e mora em Buriti Alegre, cidades de Goiás. É salva-vidas de rodeio e, nas redes sociais, compartilha o dia a dia da vida no interior com o irmão. Ele se define como uma pessoa extrovertida, que gosta de fazer amizades, esquentado, humilde, fiel e bastante competitivo

João Pedro, 21 anos

Assim como o irmão, João Pedro tem 21 anos, é de Goiatuba e mora em Buriti Alegre (GO). Também trabalha como salva-vidas de rodeio. Ele diz ser o mais calmo da dupla e justifica dizendo que sabe lidar com as pessoas e que, por isso, é alguém muito difícil de estressar.

Renata, 32 anos

Bailarina e professora de dança, Renata tem 32 anos e é de Fortaleza, no Ceará. Ela diz que é forte e resiliente e que seu temperamento forte pode ser um desafio durante a convivência no programa.

Eva, 31 anos

Eva tem 31 anos e também é de Fortaleza. Bailarina e fisioterapeuta, ela se define como determinada e competitiva, e não descarta se envolver com alguém dentro da cada.

Marcelo, 38 anos

Marcelo, 38 anos, é servidor público e atua como engenheiro de segurança do trabalho. Nascido e criado em Manaus, ele diz não ter tolerância para pessoas preconceituosas.

Arleane, 34 anos

Arleane, de 34 anos, é uma mulher indígena, da etnia Mura. Ela é influenciadora digital e rainha de bateria de uma escola de samba de Manaus.

Maike, 30 anos

Paulista de 30 anos, Maike já foi medalhista brasileiro de natação e treinou ao lado de nomes como César Cielo e Thiago Pereira. Hoje, ele é vendedor de consórcio e sonha em aposentar a mãe com o prêmio do programa.

Gabriel, 30 anos

Com 30 anos e paulista, Gabriel também treinou natação. Ele chegou a morar fora do país por seis anos. Trabalha como modelo e irá entrar na casa do BBB como um homem comprometido, já que namora.