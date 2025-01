Palmeiras sofre com desfalques e cede empate ao Oeste na Copa São Paulo

Melhor ataque da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com 15 gols marcados, assim como o Operário-PR, o Palmeiras sofreu com os desfalques e permitiu o empate por 1 a 1 com o Oeste nesta quinta-feira, na Arena Barueri, pela terceira e última rodada. Em busca do tricampeonato, o time alviverde perdeu os 100% de aproveitamento na competição.

O Palmeiras entrou na partida classificado e não repetiu o desempenho dos dois jogos anteriores para vencer o Oeste. Apesar do empate, o time palmeirense se manteve na liderança do Grupo 19, com sete pontos, contra cinco do rival de Barueri. O próximo adversário sairá do confronto entre Referência e Sport, que acontecerá neste sábado.

Hoje, o Sport lidera o Grupo 20, com os mesmos seis pontos do Referência. Quem ficar em segundo lugar, enfrentará o Palmeiras. O primeiro colocado pegará o Oeste, vice-líder do Grupo 19.

Antes da bola rolar, o Palmeiras definiu que cinco jogadores deixarão a equipe para reforçar o elenco profissional: o zagueiro Benedetti, os meias Allan e Figueiredo e os atacantes Luighi e Thalys. Os desfalques já fizeram falta, tanto que o Palmeiras não conseguiu colocar a mesma intensidade dos últimos jogos e foi castigado no fim.

Em campo, o Palmeiras demorou para se encontrar e quase saiu atrás no placar em um chute de Cauã Tavares, que tirou tinta da trave. Bem marcado, o time alviverde apostou no talento de Riquelme Fillipi. Ele tentou várias jogadas pela esquerda, mas sem muito sucesso.

A marcação pegada continuou no segundo tempo. As equipes seguiram sem criar grandes lances, mas o Palmeiras foi mais efetivo e saiu na frente aos 11 minutos. Gilberto cruzou com extrema categoria para Riquelme Fillipi. Sozinho dentro da área, o atacante marcou o seu quarto gol com a camisa alviverde na Copinha.

Após o gol, o Palmeiras passou a dominar a partida e praticamente anulou o Oeste. Faltou ao time alviverde a eficiência das últimas partidas, fruto da ausência de cinco de seus jogadores. E isso custou caro. Em um dos poucos ataques do adversário na etapa final, Cauã Tavares desviou uma cobrança de falta de Luis Felipe e decretou a igualdade.

JUVENTUDE PERDE A PRIMEIRA

Outro representante da elite do futebol brasileiro, o Juventude entrou em campo classificado, mas sofreu a sua primeira derrota na competição ao perder para o Operário-MS por 1 a 0, em Tietê. Jeander, aos 15 minutos do segundo tempo, fez o único gol da partida.

Apesar do revés, o Juventude terminou em primeiro do Grupo 12, com seis pontos, e enfrentará quem ficar na liderança do Grupo 11, que será São Paulo ou XV de Jaú. Eles se enfrentam nesta sexta-feira. O América-RN ficou em segundo, com quatro. A equipe potiguar bateu o Comercial Tietê por 4 a 1.

Confira os jogos desta quinta-feira:

Força e Luz-RN 0 x 7 Operário-PR

Tanabi 0 x 0 Santa Cruz

Botafogo-SP 4 x 0 Tuna Luso

Bandeirante-SP 2 x 1 Azuriz-PR

Tirol-CE 2 x 0 Jaciobá-AL

São José-RS 2 x 0 Retrô-PE

Comercial-SP 0 x 0 Vitória

Água Santa-SP 2 x 4 Brasiliense

Tupã 0 x 3 CRB

Inter de Limeira 3 x 1 Coimbra-MG

Operário-MS 1 x 0 Juventude

Comercial Tietê-SP 1 x 4 América-RN

Hercílio Luz 0 x 4 Dom Bosco-MT

Desportivo Brasil-SP 2 x 2 Coritiba

Oeste-SP 1 x 1 Palmeiras

Náutico-RR 1 x 1 Santa Cruz-AC