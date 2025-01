Grávida, Manu Gavassi recebe homenagem do noivo: Te celebro e admiro

Que fofura! Julio Reis, noivo de Manu Gavassi, abriu o coração e também o álbum de fotos nesta última quarta-feira, dia 8, para homenagear a cantora dias após seu aniversário de 32 anos de idade. O modelo e ator se derreteu pela amada, que espera o primeiro filho do casal, e escolheu fotos dela em diversos momentos diferentes, inclusive mostrando a barriguinha de grávida.

No texto, Julio falou sobre sua admiração pela ex-BBB:

Tudo que é vida cresce, e você expande em cada pulsar te celebro e admiro em cada instante de nossas vidas, ora mais calma, ora mais colérica, mas sempre com você e toda tua permanência no que se é, com permissão pra se reconstruir diariamente no afeto e no amor pela vida, no ímpeto da lua e na racionalidade do teu sol.

Ele também comentou sobre a ansiedade para que se tornem três:

Aprendi com você o que é sonhar a dois, e que o caminho pra materializar o abstrato é a escuta e vontade; hoje contamos o tempo pra virarmos três e esses sonhos se expandirem para além do que somos e podemos controlar, uma certeza que não se toca, mas se sente, com o corpo e coração.

O ator finaliza ainda explicando o motivo de não ter feito a homenagem no dia do aniversário de Manu:

Te amo mais do que minha alma poderia gritar, com toda força do nosso encontro. Você é o melhor bom dia de todos os dias, é a minha saudade da manhã até quando juntos, é a imensidão onde mergulho sem medo, é a mão que afaga e as palavras que sabem enxergar, é a força que move, você é meu amor. Viva você, a sua existência, e todos os desdobramentos dela em nossas vidas. Dia 04 passou e por motivos de intensivão de karaokê no aniversário esse delay digital aconteceu, e nem sua nota 98 cantando Lily Allen poderia justificar.