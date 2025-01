Empresário entra com ação de R$ 78 milhões contra o Corinthians na Justiça

O empresário Giuliano Bertolucci acionou o Corinthians na Justiça para cobrar uma dívida de aproximadamente R$ 78 milhões. O valor é referente à transferências e comissões envolvendo a negociação de jogadores que passaram pelo clube nos últimos anos.

Procurado pela reportagem, o clube informou que estava ciente do processo e explicou as ações que foram realizadas para Bertolucci ser contemplado no Regime Centralizado de Execuções (RCE), submetido pelo clube no Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD). Apesar das pendências, o clube destaca que mantém bom relacionamento com o agente.

Bertolucci é empresário de Matheuzinho e de outros atletas que não estão mais no clube, como Jô, Paulinho e Ramiro. Ao todo, cinco ações foram registradas na 4ª e na 5ª Varas Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP). Os processos cobram os seguintes valores: R$ 43.248.429,40, R$ 24.570.561,19, R$ 6.259.711,15, R$ 3.720.412,80 e R$ 322.451,10.

Giuliano Bertolucci lidera a lista de credores do Corinthians. Os empresários Carlos Leite e André Cury aparecem logo atrás. Somando os valores, o clube deve somente aos agentes aproximadamente R$ 170 milhões.

Em novembro, o Corinthians apresentou um pedido para ingressar no RCE, com um plano de pagamento e parcelamento de dívidas com empresários, ex-jogadores e clubes, no valor de R$ 379 milhões. O mecanismo foi criado junto à Lei da SAF, e tem como objetivo organizar as pendências e formar uma fila de credores, possibilitando o fim de bloqueios e execuções na Justiça.

O Corinthians tem uma dívida de aproximadamente R$ 2,3 bilhões, a maior entre os clubes do País. Somente a pendência com a Caixa Econômica Federal pela Neo Química Arena representa R$ 710 milhões do total. Tanto o clube quanto o banco assinaram um Protocolo de Intenções junto à Gaviões da Fiel, principal organizada corintiana, para quitar o estádio por meio de uma "vaquinha". A campanha já reuniu R$ 34,7 milhões até o momento.