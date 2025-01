Queda de avião de pequeno porte em Ubatuba deixou 1 pessoa morta, corrige prefeitura

Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta quinta-feira, 9, na orla da Praia do Cruzeiro, próximo à pista de skate, em Ubatuba, no litoral de São Paulo. A Defesa Civil, Guarda Civil Municipal, Secretaria de Segurança, bombeiros e Polícia Militar permanecem no local, isolando e fazendo a retirada das vítimas.

Até o momento, a informação é de que havia cinco pessoas dentro da aeronave - 2 adultos, 2 crianças e o piloto. Três pessoas que passavam na pista de skate também foram atingidas.

Por volta das 11 horas, a prefeitura havia confirmado dois óbitos, um deles, do piloto, que estava preso às ferragens. Posteriormente, o município corrigiu a informação dizendo que apenas o piloto faleceu.

Os sobreviventes foram encaminhados para hospital da região.

A Rede VOA confirmou o acidente com a aeronave prefixo PR GFS - modelo Cessna Citation 525 CJ1 - nas proximidades do Aeroporto de Ubatuba, administrado pela concessionária. Esse é um modelo fabricado em 2008 pela empresa Cessna Aircraft.

A aeronave saiu do Aeroporto Municipal de Mineiros, em Goiás (SWME), com cinco pessoas e tentou pousar em Ubatuba. As condições meteorológicas eram ruins, com chuva e pista molhada.

Após o pouso, a aeronave ultrapassou a pista, atravessou o alambrado da cabeceira 09 e atingiu outras pessoas que estavam nas proximidades. Ao explodir, uma nuvem de fumaça tomou conta do céu.

Segundo o sistema da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave estava com operação negada para táxi aéreo.

De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), foram acionados para realizar a ação inicial da ocorrência.

"Na ação inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação', disse, em nota.