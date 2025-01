Taxas futuras de juros recuam com Treasuries e queda maior das vendas no varejo

Os juros futuros operam em queda na manhã desta quinta-feira, 9, influenciados pelo recuo dos rendimentos dos Treasuries e após os dados mais fracos das vendas no varejo. As vendas no varejo caíram 0,4% em novembro ante outubro, mais do que a estimativa de queda de 0,2%. No âmbito ampliado, a queda também foi mais acentuada, com recuo de 1,8%, ante previsão de -0,4%.

Às 9h44, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 caía para 14,900%, de 14,997% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2027 cedia para 15,280%, de 15,410%, e o para janeiro de 2029 recuava para 15,180%, de 15,272% ontem no ajuste.