Diretor David Fincher recusou convite para a série 'Harry Potter'

O diretor David Fincher (de filmes como Seven e Mank) foi convidado para dirigir a nova série inspirada nos livros da coleção Harry Potter, em produção pela Max e pela Warner, ainda sem previsão de estreia - mas recusou o convite.

"Eles me pediram para ir até eles e dizer se eu estaria disposto a dirigir Harry Potter", contou o cineasta à revista Variety. "Eu me lembro de dizer: 'Eu só não quero fazer a versão limpa e hollywoodiana da história. Eu quero fazer algo que pareça mais como Os Desajustados. Eu quero que seja algo assustador", concluiu, fazendo referência ao filme dos anos 1980 sobre dois atores desempregados que dividem um pequeno apartamento na Londres dos anos 1960, mas resolvem se mudar por um tempo para o campo.

A Warner Bros., por sua vez, tinha algo mais tradicional em mente para o projeto. "Eles querem algo no estilo escolar, como Oliver!", comentou Fincher.

Pessoas próximas ao projeto calculam que a série de Harry Potter deverá ter sete temporadas, cada uma delas adaptando um dos sete livros da série. No entanto, segundo comentários da autora dos livros, J.K. Rowling, o projeto poderá ter uma abordagem que se desvia da estrutura tradicional de adaptações de livros e não se limitará a seguir apenas as obras, expandindo o enredo ao longo de dez anos.

Se de fato for esse o caminho escolhido pelos produtores, a expectativa é de uma exploração mais rica e detalhada de cada aspecto do universo Harry Potter, inclusive com novas histórias.

J.K. Rowling aceitou o convite e foi confirmada entre os produtores do projeto. No entanto, os detalhes têm sido mantidos em segredo - nem mesmo os atores principais foram anunciados até o momento.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.