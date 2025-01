Vendas no varejo na zona do euro sobem 0,1% em novembro ante outubro

As vendas no varejo da zona do euro subiram 0,1% em novembro ante outubro de 2024, segundo dados com ajustes sazonais publicados pela agência oficial de estatísticas da União Europeia (UE), a Eurostat, nesta quinta-feira, 9. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam acréscimo de 0,4% no período.

Na comparação anual, as vendas do setor varejista do bloco tiveram expansão de 1,2% em novembro. Neste caso, a projeção era de aumento maior, de 1,9%.

Os dados das vendas de outubro foram revisados, passando a mostrar queda mensal de 0,3% e ganho anual de 2,1%.