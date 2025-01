Bolsas da Europa operam mistas com dados e juros no radar, em dia de liquidez restrita

Por Sergio Caldas

São Paulo, 09/01/2025 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta quinta-feira, enquanto investidores acompanham dados locais e a alta nos juros de títulos de governos da região, em dia de liquidez restrita, uma vez que o funeral do ex-presidente dos EUA Jimmy Carter manterá os mercados acionários de Nova York fechados hoje.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha baixa marginal de 0,05%, a 513,43 pontos.

Mais cedo, a Alemanha surpreendeu com uma alta de 1,5% na produção industrial de novembro, bem acima da previsão de analistas consultados pela FactSet.

Logo mais, a Eurostat divulga vendas no varejo da zona do euro, igualmente referentes a novembro.

Também no radar, está um salto nos rendimentos de títulos de governos europeus, em especial dos Gilts britânicos, que hoje levou a libra a atingir seu menor nível em um ano em relação ao dólar. Esse movimento dos títulos europeus veio à medida que fortes indicadores recentes dos EUA e a expectativa de tarifas com a Casa Branca sob comando de Donald Trump levaram operadores a precificar menos cortes dos juros básicos americanos e da zona do euro.

O volume de negócios na Europa tende a ser menor do que o normal, visto que as bolsas de Nova York não irão operar hoje em homenagem ao funeral do ex-presidente dos EUA Jimmy Carter, que faleceu em 29 de dezembro.

Às 6h44 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,43%, a de Paris tinha ligeira alta de 0,03% e a de Frankfurt caía 0,20%. Já as de Milão e Lisboa recuavam 0,09% e 0,07%, respectivamente, enquanto a de Madri avançava 0,46%.

