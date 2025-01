SAF do Atlético-MG apresenta receita de R$ 657 mi em 2024 e superávit de R$ 8 milhões

Sanar as dívidas de um clube gigante do futebol é a grande missão de todos os dirigentes do País e algo ainda muito difícil na maioria deles. Em encontro no auditório da sede do Atlético-MG, o CEO Bruno Muzzi apresentou as contas de 2024, na qual comemorou um superávit operacional de R$ 8 milhões - custos e receitas recorrentes da atividade na qual a SAF está inserida.

Fechar no azul ano a ano é um grande passo da administração da SAF do clube, que tem uma dívida alta de R$ 1,4 bilhão e espera repetir a façanha de reduzi-la nas próximas temporadas. Os números apresentados ainda terão de passar por auditoria, mas o dirigente revelou receitas de R$ 657 milhões na temporada passada.

O dirigente apresentou uma receita operacional de R$ 502 milhões, sendo R$ 53 milhões (pouco mais de 10%) de receitas inéditas oriundas da chegada da Arena MRV. As despesas ficaram em R$ 494 milhões, sendo R$ 379 milhões com o futebol profissional.

"Eu preciso que o Atlético seja superavitário na operação. É o que nos dá sustentabilidade. Deixo isso como uma mensagem chave da nossa administração", disse Bruno Muzzi, mantendo a promessa de total transparência da administração do Atlético.

A folha salarial mensal do Atlético-MG na temporada passada atingiu R$ 25 milhões, levando em consideração atletas e comissão técnica do elenco profissional masculino, além das premiações por performance esportiva.

Mussi revelou, ainda, que o Atlético obteve R$ 155 milhões em vendas de jogadores no ano passado, já incluindo a operação que envolveu a saída do atacante Paulinho ao Palmeiras - 18 milhões de euros por 100% dos direitos, sendo que o clube teve direito a 80%. Desta maneira, a receita do Atlético em 2024 foi de R$ 657 milhões, um recorde para o clube.

A diretoria também não mediu esforços para contratações. Foram R$ 211 milhões investidos em 2024, maior número desde 2020 - quase R$ 900 milhões nos últimos cinco anos.

"Houve um investimento maior em 2020, mas eles continuaram acontecendo ao longo dessas temporadas recentes. São números relevantes. O dinheiro do Paulinho será todo reinvestido em atletas. Vamos manter o número da folha salarial elevada no futebol", pontuou o CEO.