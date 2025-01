Jamie Lee Curtis evacua mansão após incêndio e pede ajuda: 'Muitos perderão as casas'

A atriz norte-americana Jamie Lee Curtis foi obrigada a evacuar sua casa após a propagação de um grande incêndio florestal na cidade de Los Angeles na noite desta terça-feira, 7. Em seu perfil no Instagram, a artista comentou o ocorrido e fez um pedido de ajuda aos seus seguidores.

"Minha comunidade e possivelmente minha casa estão pegando fogo. Minha família está a salvo. Muitos dos meus amigos vão perder suas casas. Muitas outras comunidades também. Há tantos relatórios conflitantes. Com toda tecnologia que existe, parece ter tão pouca informação. Por favor, compartilhem apenas fatos", pediu a atriz.

Na noite desta terça-feira, 7, um incêndio florestal se propagou rapidamente em uma região luxuosa de Los Angeles, nos Estados Unidos, provocando a fuga desesperada de moradores. Bombeiros correram para conter as chamas, enquanto uma forte tempestade de vento atingiu o sul da Califórnia, espalhando o incêndio visto a quilômetros de distância.

Mais de 310 hectares foram queimados em Pacific Palisades, nas montanhas de Santa Monica, que abriga luxuosas mansões na costa oeste dos Estados Unidos.

"É uma situação aterrorizante e sou grata aos bombeiros e a todos os bons samaritanos que estão ajudando as pessoas a sair do caminho do incêndio. Os vizinhos têm cuidado uns dos outros. Todos nós vivemos nossas vidas tranquilamente, mas quando isso atinge sua comunidade, é particularmente chocante", comentou Jamie, que venceu o Oscar de de Melhor Atriz Coadjuvante em 2023.

"Cuidem uns dos outros. Fiquem fora do caminho e deixem os bombeiros fazerem seu trabalho. Orem, se acreditarem, e mesmo que não acreditem, orem por aqueles que acreditam", finalizou a artista.