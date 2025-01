Bala perdida atinge vidro de sala da Fiocruz e funcionária é ferida por estilhaços

Uma funcionária da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) foi atingida por estilhaços de bala perdida após uma ação policial no campus Manguinhos-Maré, no Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira, 8. Segundo a entidade, agentes da Polícia Civil entraram descaracterizados e sem autorização no campus para o que seria uma incursão na comunidade de Varginha.

"Um projétil atingiu o vidro da sala de automação do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), fábrica de vacinas da Fiocruz, e uma trabalhadora recebeu atendimento médico por conta dos estilhaços", disse a instituição.

Ainda de acordo com a Fiocruz, um supervisor da empresa que presta serviços para a Gestão de Vigilância e Segurança Patrimonial da Fiocruz foi levado pelos policiais de forma arbitrária para a delegacia, algemado.

"O vigilante fazia o trabalho de desocupação e interdição da área como medida de segurança para os trabalhadores, alunos e demais frequentadores do campus, no momento da incursão policial, e foi acusado de dar cobertura a supostos criminosos que estariam em fuga", acrescentou a Fiocruz.

Segundo a entidade, toda a ação da Polícia Civil ocorre de forma arbitrária, sem autorização ou comunicação com a instituição, colocando trabalhadores e alunos da Fiocruz em risco. Procurada a Polícia Civil do Rio de Janeiro não se manifestou.

A polícia permanece, até o início desta tarde, no campus da Fiocruz. A Rua Leopoldo Bulhões está fechada nos dois sentidos por uma operação policial. A orla do Rio Faria-Timbó também permanece fechada.

"A orientação aos trabalhadores, alunos e usuários do campus é que todos se mantenham em estado de atenção, evitando circulação por áreas abertas", orienta a Fiocruz.