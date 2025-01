Sidônio Palmeira, novo Secom: fim da checagem de fatos da Meta é ruim para a democracia

O próximo ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), Sidônio Palmeira, disse nesta quarta-feira, 8, que a decisão da Meta - dona do Facebook, do Instagram e do Whatsapp - de encerrar a checagem de fatos em suas plataformas nos Estados Unidos é ruim para a democracia. Ele deu a declaração a jornalistas depois de ato no Palácio do Planalto alusivo aos dois anos dos ataques às sedes dos Poderes de 8 de janeiro de 2023.

"Isso é ruim para a democracia. Porque você não faz o controle da proliferação do ódio, da desinformação, das fake news. Esse é o problema, precisa ter um controle. É preciso ter uma regulamentação das redes sociais. Isso está acontecendo na Europa, nos países aqui", declarou o próximo Secom.

Ele disse que o Brasil é "um país autônomo e independente" e pode ter suas próprias regras sobre o tema.

A mudança na política da Meta foi anunciada pelo fundador da empresa, o americano Mark Zuckerberg, na terça-feira, 7. O movimento é uma forma de agradar a Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos que assumirá o comando do país em 20 de janeiro. Trump e forças de direita costumam classificar como censura medidas de moderação ou checagem de fatos de redes sociais.

A troca no comando da Secom foi anunciada também na última terça, mas a posse do novo ministro deverá ser só na próxima terça-feira, 14.

Sidônio Palmeira é publicitário e foi o responsável pela campanha eleitoral vitoriosa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2022. Ele sucederá ao petista Paulo Pimenta na pasta. A troca era esperada desde o começo de dezembro, quando Lula fez críticas públicas à comunicação do governo federal.

O presidente da República avalia que seu governo tem um grande número de obras e bons programas sociais, mas que a equipe atual de comunicação não está sendo capaz de traduzir esses resultados em popularidade. O petista visa às eleições de 2026, quando tentará a reeleição ou apoiará um candidato.